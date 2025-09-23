Трамп заявив, що парацетамол викликає аутизм, але вчені це спростовують (відео)

Президент США Дональд Трамп закликав не вживати препарат Тайленол, головна діюча речовина в якому парацетамол, який у США називають ацетамінофен, під час вагітності, бо нібито саме він викликає аутизм. Раніше його міністр охорони здоров'я Роберт Кеннеді-молодший закрив низку програм, які вивчали причини виникнення аутизму.

Related video

Президент США, виступаючи в Овальному кабінеті Білого дому, кілька разів закликав не приймати Тайленол, а також заявив, що американським лікарям найближчим часом буде рекомендовано не призначати його пацієнткам, Фокус розбирався, чи безпечно приймати Тайленол (або парацетамол) під час вагітності.

Дональд Трамп заявив, що вагітним жінкам не варто приймати Тайленол

Трамп почав свою промову заявою про те, що він завжди цікавився, чому виник аутизм і звідки він узявся, але тепер він і Роберт Кеннеді-молодший, міністр охорони здоров'я США, "розуміють набагато більше, ніж багато хто з тих, хто вивчав цю проблему", тому що дослідники нібито не доносили до громадськості те, що знали. Трамп назвав кілька цифр, не повідомивши, звідки вони взялися, повідомивши, що найбільше дітей із діагнозом "аутизм" народжується в Каліфорнії, і зробив висновок, що в цьому винен Тайленол.

"Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) повідомить лікарів, що використання, скажімо так, ацетамінофену, ацетамінофену, правильно? Під час вагітності може бути пов'язане з підвищеним ризиком розвитку аутизму", — повідомив Трамп.

Трамп заявив, що Тайленол викликає аутизм Фото: Соцсети

Він навів як приклад громади амішів (консервативних протестантів, які живуть за Біблією і в традиціях 17 століття) і Кубу, стверджуючи, що там люди "не приймають усіляких пігулок" і не роблять щеплення, і аутизму в них нібито немає.

"Приймати Тайленол недобре, гаразд, я скажу це. Це недобре. З цієї причини медики настійно рекомендують жінкам обмежити вживання Тайленолу під час вагітності, якщо це не є необхідним за медичними показаннями. Наприклад, у разі вкрай високої температури", — сказав Трамп під час брифінгу в Білому домі разом із міністром охорони здоров'я Робертом Ф. Кеннеді-молодшим.

Коли йому сказали, що багаторічні дослідження показали, що саме Тайленол був і залишається одним із найбезпечніших знеболювальних засобів, які можна вживати під час вагітності, і що це підтверджує Американський коледж акушерів та гінекологів, то президент США заявив, що факти "абсолютно цього не підтверджують".

"Вони борються за те, за що, по-моєму, боротися не повинні. Але річ у тім, що в цьому немає нічого поганого, крім того, що матері доведеться, як я вже сказав, трохи потерпіти. У цьому немає нічого поганого", — повідомив Трамп.

Також він заявив, що щеплення немовлятам не слід робити відразу, а розтягувати на кілька років, повідомивши, що Гепатит В передається "статевим шляхом", а тому можна вакцинуватися від нього і в 12 років. Коли це спростували, сказавши, що можна заразитися й іншим шляхом, наприклад через голки шприців, Трамп усе одно наполіг на тому, що слід чекати, поки "організм не зміцніє".

А міністр охорони здоров'я Роберт Кеннеді-молодший заявив, що "ніколи" не бачив 70-річний чоловіків з аутизмом.

"Я ніколи не бачив подібного в людей мого віку. Я ніколи не бачив випадків повноцінного аутизму, а це означає глибокого аутизму. Б'ється головою, спотикається, ходить навшпиньки, не розмовляє, не ходить у туалет. Я ніколи в житті не бачив такого 70-річного чоловіка. Таке можна побачити тільки в дітей. Це епідемія", — повідомив Кеннеді.

Наскільки безпечно приймати Тайленол під час вагітності

Виробник Тайленолу (який в інших країнах відомий, як Парацетамол) Kenvue заявив, що його популярний знеболювальний засіб безпечний, оскільки акції компанії різко впали після повідомлення про те, що міністр охорони здоров'я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший потенційно пов'язує аутизм з використанням цього препарату під час вагітності.

Тайленол є одним із найпопулярніших жарознижувальних у США Фото: Соцсети

Лікарі у США зазвичай рекомендують вагітним жінкам, які потребують полегшення болю, приймати Тайленол або іншу форму ацетамінофену замість ібупрофену, що продається під назвою Адвіл.

Дослідники зазначили, що ацетамінофен важливий для лікування лихоманки, жару і болю у вагітних, які також можуть завдати шкоди дитині.

У заяві Kenvue йдеться: "Ми постійно оцінюємо наукові дані і, як і раніше, вважаємо, що немає причинно-наслідкового зв'язку між застосуванням ацетамінофену під час вагітності та аутизмом".

Компанія заявила, що провідні медичні організації дійшли єдиної думки щодо безпеки ацетамінофену та його застосування під час вагітності.

У документі також ідеться: "Ми рекомендуємо майбутнім мамам проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати будь-які безрецептурні препарати, зокрема ацетамінофен".

Дослідження, опубліковане 2024 року в Журналі Американської медичної асоціації, яке охопило 2,4 мільйона дітей, народжених у Швеції, не знайшло жодних доказів, що підтверджують причинно-наслідковий зв'язок.

Виробнику Тайленолу довелося зіткнутися з сотнями судових позовів, які стверджують, що препарат може викликати аутизм, якщо матері приймають його під час вагітності.

Однак у серпні минулого року американський суддя відхилив усі справи у федеральному суді, дійшовши висновку, що в експертів-свідків не було наукових доказів на підтримку своїх тверджень.

Керівник клінічної практики Крістофер Зан заявив агентству Reuters: "Немає чітких доказів, які б підтверджували прямий зв'язок між розумним застосуванням ацетамінофену під час вагітності та проблемами розвитку плода".

Дослідження аутизму — що кажуть учені та Роберт Кеннеді

Учені пов'язують зростання захворюваності на аутизм принаймні частково з підвищенням обізнаності та розширенням визначення цього розладу. Дослідники також вивчають чинники навколишнього середовища. Роберт Кеннеді-молодший заявив, що виділить 50 мільйонів доларів на дослідження аутизму і причин його виникнення. Кожен грант розрахований на два-три роки досліджень.

Він відсторонив від посади чиновників охорони здоров'я, публічно засудив дослідження, які не показують зв'язку між вакцинами та аутизмом, і заявив, що "втручання" "майже напевно" є причиною зростання захворюваності на аутизм.

Роберт Кеннеді відомий, як противник вакцин Фото: Getty Images

"Існує внутрішнє протиріччя: вони планують витратити 50 мільйонів доларів протягом наступних двох-трьох років на ініціативу (Autism Data Science), у той час як Кеннеді оголосив, що у нього вже є відповіді", — заявила доктор Хелен Тагер-Флусберг, директорка Центру передового досвіду досліджень аутизму Бостонського університету.

Також Кеннеді заявляв, що причиною різкого зростання захворюваності є токсин із довкілля, і пообіцяв зібрати "найавторитетніших учених з усього світу", щоб розгадати цю загадку.

"Нічого подібного раніше не робилося", — сказав він, але Ерін Маккенліс, епідеміолог Національного інституту охорони праці, яким керує Кеннеді, присвятила близько 20 років вивченню того, як вплив хімічних речовин на робочих місцях впливає на ймовірність народження дитини з аутизмом. На початку серпня вона завершувала свою четверту велику роботу з цієї теми, коли Роберт Кеннеді ліквідував увесь її підрозділ.

Генетичні чинники становлять значну частину випадків аутизму. Дослідження, подібні до тих, що проводила Маккенліс та інші вчені, фінансовані державою, за останні два десятиліття, засвідчили, що чинники довкілля також відіграють свою роль і можуть поєднуватися з генетикою. Кілька чинників можуть навіть співіснувати в однієї й тієї самої людини.

Але Агентство з охорони навколишнього середовища (EPA) також почало скасовувати гранти, зокрема грант Ребекки Шмідт, яка вивчала захисний ефект фолієвої кислоти.

Тим часом огляд федеральних даних, проведений ProPublica, показав, що понад 40 мільйонів доларів грантів, виділених Національними інститутами охорони здоров'я на десятки дослідницьких проєктів, пов'язаних з аутизмом, було скасовано за Роберта Кеннеді.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

Нагадаємо, раніше у Швеції дослідження показало зв'язок між розладом аутистичного спектра і літієм у питній воді.

Також Фокус писав про прорив у лікуванні розладів аутистичного спектра. У цьому може допомогти барокамера.

Також ми писали про Роберта Кеннеді-молодшого. Зокрема, він прославився своїми численними зрадами, але заявляв, що в усьому винні "демони похоті".