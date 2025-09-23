В Польше мужчина избил общественного деятеля, которая вступилась за пожилую украинку (видео)

В столице Польши мужчина напал на общественного деятеля Зенобию Жачек, когда она стала на защиту пожилой женщины из Украины. Пострадавшая получила поверхностные повреждения, а делом занимается полиция.

Как сообщает издание Sestry, в Варшаве мужчина в общественном автобусе начал публично оскорблять пожилую украинку, услышав ее разговор на родном языке. По словам активистки Зенобии Жачек, она вместе с подругой Анной Кий вмешалась в ситуацию, после чего нападающий начал вести себя агрессивно и по отношению к ним.

Жачек является членом Комитета защиты прав арендаторов. Она известна как активистка, неоднократно выступала в защиту людей, которые подвергались дискриминации. По ее словам, мужчина в салоне автобуса №190 выкрикивал оскорбительные лозунги в отношении украинцев.

"Сначала мы слышали только шум и ругань. Когда подошли ближе, стало понятно, что мужчина кричит на женщину примерно 60 лет. Он постоянно повторял одни и те же слова о бандеровцах, УПА, Волынь, говорил, что украинцы должны убираться из Польши", — рассказала активистка.

Пострадавшая украинка, на которую было направлено нападение, оставалась спокойной и не отвечала на оскорбления. По словам Жачек, женщина лишь разговаривала на украинском с другой пассажиркой, что и стало поводом для агрессии.

Жачек также сообщила о полученных травмах.

"У меня была рассечена кожа на носу, оттуда текла кровь. Это были поверхностные повреждения. Я прошла обследование, но к счастью, ничего серьезного не обнаружили — лишь незначительные ушибы. Сегодня еще немного болит голова, остались небольшие следы от травмы", — уточнила она.

Активистка подтвердила, что передала полиции имеющиеся доказательства.

"Я дала показания, мы передали видеозапись. Полиция также получила записи с камер видеонаблюдения, установленных непосредственно в автобусе. Они имеют все доказательства его вины", — сообщила она.

По информации правоохранителей, агрессора уже задержали.

Отдельно Жачек рассказала о реакции пассажиров в салоне.

"Никто меня не поддержал и не вмешался в конфликт. Все смотрели в телефоны и делали вид, будто ничего не происходит. Хотя автобус был полон. Какой-то человек вообще стоял прямо между нами с нападающим. Это видно на видео — он держался за поручень. Если бы он просто перегородил ему путь, нападения на меня могло бы не произойти", — подчеркнула активистка.

Польские правоохранители подтвердили начало проверки по факту инцидента. Участники происшествия подали заявления в полицию, которая выясняет все детали дела.

Анна Кий, которая также вмешалась, отметила опасность языковой нетерпимости в польском обществе. Она отметила, что случаи агрессии против украинцев в общественных местах должны стать предметом внимания государственных институтов.

Напомним, в Польше проживает несколько миллионов украинцев, большинство из которых выехали после начала полномасштабной войны России против Украины. По данным местных медиа, именно в последние годы возросло количество случаев враждебных высказываний в отношении мигрантов.

