У Польщі чоловік побив громадську діячку, яка заступилась за літню українку (відео)

У столиці Польщі чоловік напав на громадську діячку Зенобію Жачек, коли вона стала на захист літньої жінки з України. Постраждала отримала поверхневі ушкодження, а справою займається поліція.

Related video

Як повідомляє видання Sestry, у Варшаві чоловік у громадському автобусі почав публічно ображати літню українку, почувши її розмову рідною мовою. За словами активістки Зенобії Жачек, вона разом із подругою Анною Кій втрутилася у ситуацію, після чого нападник почав поводитися агресивно й щодо них.

Жачек є членкинею Комітету захисту прав орендарів. Вона відома як активістка, що неодноразово виступала на захист людей, які зазнавали дискримінації. За її словами, чоловік у салоні автобуса №190 вигукував образливі гасла щодо українців.

"Спочатку ми чули лише шум і лайку. Коли підійшли ближче, стало зрозуміло, що чоловік кричить до жінки приблизно 60 років. Він постійно повторював одні й ті самі слова про бандерівців, УПА, Волинь, казав, що українці мають забиратися з Польщі", — розповіла активістка.

Потерпіла українка, на яку був спрямований напад, залишалася спокійною і не відповідала на образи. За словами Жачек, жінка лише розмовляла українською з іншою пасажиркою, що й стало приводом для агресії.

Жачек також повідомила про отримані травми.

"У мене була розсічена шкіра на носі, звідти текла кров. Це були поверхневі ушкодження. Я пройшла обстеження, але на щастя, нічого серйозного не виявили — лише незначні забої. Сьогодні ще трохи болить голова, залишилися невеликі сліди від травми", – уточнила вона.

Активістка підтвердила, що передала поліції наявні докази.

"Я дала свідчення, ми передали відеозапис. Поліція також отримала записи з камер відеоспостереження, встановлених безпосередньо в автобусі. Вони мають усі докази його вини", — повідомила вона.

За інформацією правоохоронців, агресора вже затримано.

Окремо Жачек розповіла про реакцію пасажирів у салоні.

"Ніхто мене не підтримав і не втрутився у конфлікт. Всі дивились у телефони й вдавали, ніби нічого не відбувається. Хоча автобус був повний. Якийсь чоловік взагалі стояв прямо між нами з нападником. Це видно на відео — він тримався за поручень. Якби він просто перегородив йому шлях, нападу на мене могло б не статися", – наголосила активістка.

Польські правоохоронці підтвердили початок перевірки за фактом інциденту. Учасники події подали заяви до поліції, яка з’ясовує всі деталі справи.

Анна Кій, яка також втрутилася, наголосила на небезпечності мовної нетерпимості у польському суспільстві. Вона зазначила, що випадки агресії проти українців у громадських місцях мають стати предметом уваги державних інституцій.

Нагадаємо, у Польщі проживає кілька мільйонів українців, більшість із яких виїхали після початку повномасштабної війни Росії проти України. За даними місцевих медіа, саме в останні роки зросла кількість випадків ворожих висловлювань щодо мігрантів.

Нагадаємо, як повідомляв Фокус, повернувся 21-річний блогер, який розірвав мережу реакцією на виїзд у Польщу.

Фокус також писав, що українська влада готується підтримати громадян, які вирішать повернутися з Польщі.