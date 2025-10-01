Неизвестный беспилотник парализовал работу аэропорта в Норвегии на всю ночь: что известно, — NRK

Вечером 30 сентября в Норвегии, над городом Бреннейсунн, заметили неизвестный беспилотник. Полиция выехала на вызов из-за того, что дрон непосредственно приблизился к местному аэропорту.

Появление неизвестного беспилотника в небе над городом парализовало аэропорт на всю ночь. Об инциденте рассказал норвежский общественный вещатель NRK.

Первое сообщение о фиксации неизвестного летательного аппарата в воздушном пространстве страны в полицию поступило в 20:17 часов. Менее чем через два часа, около 21:50, работники диспетчерской башни аэропорта Бреннейсунн сообщили, что наблюдают беспилотник, который находился в непосредственной близости от аэропорта. Тогда же работники срочно вызвали правоохранителей на место инцидента.

Представители полиции, прибывшие на место, начали поиски пилота. Они наблюдали за дроном в небе, однако найти того, кто бы управлял беспилотником, правоохранителям так и не удалось найти.

"Поэтому после длительных поисков мы завершили операцию на месте происшествия", — информировал медиа Мортен Соренсен, представитель полицейского округа Нурланда.

Представительница аэропорта, возле которого фиксировали пролет неизвестного дрона, сообщила СМИ, что самолет последнего рейса успел приземлиться в соответствии с расписанием. После этого аэропорт не работал в течение всей ночи, его работу должны восстановить только утром 1 октября. Тогда аэропорт в городе Бреннейсунн вернется к обычному режиму работы.

Стоит отметить, что неизвестные дроны не впервые фиксируют в воздушном пространстве Норвегии. Так, 22 сентября агентство Reuters сообщило, что в Осло, столице страны, задержали двух человек из-за тревоги, связанной с беспилотниками. Перед этим поступило сообщение о БпЛА над военной зоной крепости Акерсхус в Осло, а также информация о неизвестных беспилотниках в небе над Данией.

Напомним, 30 сентября медиа Newsweek сообщило, что США перебросили военные самолеты Boeing P-8 Poseidon в Норвегию, чтобы следить за российскими подводными лодками.