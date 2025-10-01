Невідомий безпілотник паралізував роботу аеропорту у Норвегії на всю ніч: що відомо, — NRK

Увечері 30 вересня у Норвегії, над містом Бреннейсунн, помітили невідомий безпілотник. Поліція виїхала на виклик через те, що дрон безпосередньо наблизився до місцевого летовища.

Поява невідомого безпілотника у небі над містом паралізувала аеропорт на всю ніч. Про інцидент розповів норвезький суспільний мовник NRK.

Перше повідомлення про фіксацію невідомого літального апарата у повітряному просторі країни до поліції надійшло об 20:17 годині. Менш ніж через дві години, близько 21:50, працівники диспетчерської вежі аеропорту Бреннейсунн повідомили, що спостерігають безпілотник, який перебував у безпосередній близькості до летовища. Тоді ж працівники терміново викликали правоохоронців на місце інциденту.

Представники поліції, які прибули на місце, почали пошуки пілота. Вони спостерігали за дроном у небі, однак знайти того, хто б керував безпілотником, правоохоронцям так і не вдалося знайти.

"Тож після тривалих пошуків ми завершили операцію на місці події", — інформував медіа Мортен Соренсен, представник поліцейського округу Нурланда.

Представниця аеропорту, біля якого фіксували проліт невідомого дрона, повідомила ЗМІ, що літак останнього рейсу встиг приземлитися відповідно до розкладу. Після цього летовище не працювало упродовж усієї ночі, його роботу мають відновити лише вранці 1 жовтня. Тоді аеропорт у місті Бреннейсунн повернеться до звичайного режиму роботи.

Варто зазначити, що невідомі дрони не вперше фіксують у повітряному просторі Норвегії. Так, 22 вересня агентство Reuters повідомило, що в Осло, столиці країни, затримали двох осіб через тривогу, пов'язану з безпілотниками. Перед цим надійшло повідомлення про БпЛА над військовою зоною фортеці Акерсхус в Осло, а також інформація про невідомі безпілотники у небі над Данією.

Нагадаємо, 30 вересня медіа Newsweek повідомило, що США перекинули військові літаки Boeing P-8 Poseidon до Норвегії, аби стежити за російськими підводними човнами.