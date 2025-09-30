Стежать за підводними човнами РФ: США перекинули до Норвегії військові літаки P-8 Poseidon (фото)

Військові літаки Boeing P-8 Poseidon стежитимуть за підводними човнами російської армії з Норвегії. Кілька літаків P-8 у військовому терміналі аеропорту Гардермуен в Осло 23 вересня

США перекинули до Норвегії військові літаки Boeing P-8 Poseidon для стеження за підводними човнами російської армії. Активність літаків помічена в Балтійському морі поблизу російських територій, повідомило видання Newsweek.

Присутність у Північній Європі патрульного літака ВМС США P-8 Poseidon збіглася з планами НАТО зі зміцнення оборони в Балтійському регіоні на тлі диверсій РФ у морі та підозрілої активності безпілотників у Польщі, Данії та Норвегії.

Розгортання американських військових сил, включно з есмінцями, поблизу російського Арктичного регіону наприкінці серпня стало наслідком зміни позиції президента Штатів Дональда Трампа щодо російсько-української війни. Нещодавно він заявив, що Київ може повернути всі території і почав думати щодо постачання далекобійних крилатих ракет.

OSINT-аналітик із ніком Osinttechnical перевірив супутникові знімки і виявив кілька літаків P-8 у військовому терміналі аеропорту Гардермуен в Осло 23 вересня. "Посейдони" кружляли над російським Калінінградом.

Кілька американських літаків P-8 вилетіли з аеропорту Гардермуен

Представник оперативного штабу Збройних сил Норвегії підтвердив виліт кількох американських літаків P-8 з аеропорту Гардермуен для підтримки "союзницької активності" поблизу Норвегії.

Компанія Boeing зазначає, що літак P-8 може дозаправитися в повітрі для тривалого патрулювання над морськими районами. Крім ВМС США, до числа європейських операторів входять Королівські ВПС Норвегії та Великої Британії.

Залишається невідомим, чи спрямує Пентагон додаткові підрозділи і кошти в Європу для підтримки місії НАТО Baltic Sentry із захисту регіональних союзників.

Нагадаємо, увечері 22 вересня невідомі дрони помітили в Данії та Норвегії. Через це в найбільшому аеропорту Копенгагена довелося скасувати всі рейси.

Раніше безпілотники РФ залітали в Литву, а в Польщі знешкодили дрон, що літав над будівлями уряду.