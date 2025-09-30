Следят за подлодками РФ: США перебросили в Норвегию военные самолеты P-8 Poseidon (фото)

Военные самолеты Boeing P-8 Poseidon будут следить за подводными лодками российской армии из Норвегии. Несколько самолетов P-8 в военном терминале аэропорта Гардермуэн в Осло 23 сентября

США перебросили в Норвегию военные самолеты Boeing P-8 Poseidon для слежения за подводными лодками российской армии. Активность самолетов замечена в Балтийском море вблизи российских территорий, сообщило издание Newsweek.

Присутствие в Северной Европе патрульного самолета ВМС США P-8 Poseidon совпало с планами НАТО по укреплению обороны в Балтийском регионе на фоне диверсий РФ в море и подозрительной активности беспилотников в Польше, Дании и Норвегии.

Развертывание американских военных сил, включая эсминцы, вблизи российского Арктического региона в конце августа стало следствием изменения позиции президента Штатов Дональда Трампа по российско-украинской войне. Недавно он заявил, что Киев может вернуть все территории и начал думать насчет поставки дальнобойных крылатых ракет.

OSINT-аналитик с ником Osinttechnical проверил спутниковые снимки и обнаружил несколько самолетов P-8 в военном терминале аэропорта Гардермуэн в Осло 23 сентября. "Посейдоны" кружили над российским Калининградом.

Несколько американских самолетов P-8 вылетели из аэропорта Гардермуэн

Представитель оперативного штаба Вооруженных сил Норвегии подтвердил вылет нескольких американских самолетов P-8 из аэропорта Гардермуэн для поддержки "союзнической активности" вблизи Норвегии.

Компания Boeing отмечает, что самолет P-8 может дозаправиться в воздухе для длительного патрулирования над морскими районами. Помимо ВМС США, в число европейских операторов входят Королевские ВВС Норвегии и Великобритании.

Остается неизвестным, направит ли Пентагон дополнительные подразделения и средства в Европу для поддержки миссии НАТО Baltic Sentry по защите региональных союзников.

Напомним, вечером 22 сентября неизвестные дроны заметили в Дании и Норвегии. Из-за этого в крупнейшем аэропорту Копенгагена пришлось отменить все рейсы.

Ранее беспилотники РФ залетали в Литву, а в Польше обезвредили дрон, летающий над зданиями правительства.