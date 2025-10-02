Скандал с Трампом и Хэгсетом: всех генералов Пентагона проверят на полиграфе, — СМИ

Не успели высшие офицеры США отойти от шока после "словесного шквала" министра обороны Пита Хэгсета и президента Дональда Трампа, как их ждала новость. Более 5000 работников американского Пентагона, по данным СМИ, заставят подписать новое соглашение о неразглашении.

Related video

Скандал вспыхнул после встречи в казармах близ Вашингтона, где перед сотнями генералов и адмиралов Хэгсет выразил сожаление по поводу того, что американская армия переполнена "толстыми генералами", "типами в платьях", а также "бородатыми и длинноволосыми рекрутами". Об этом говорится в материале BILD от 2 октября.

Глава Минобороны объявил новые стандарты физической подготовки. По его словам, теперь в армии будут применяться "мужские физические стандарты", если их не смогут выполнить женщины, "тогда что есть, то есть".

Теперь, по данным Washington Post, всех военнослужащих, гражданских служащих и контрактных работников Пентагона обяжут подписать новое соглашение о неразглашении. По оценкам, речь идет примерно о более 5000 сотрудников. При этом соблюдение соглашения будет контролироваться с помощью так называемых "детекторов лжи". Критики этой меры считают ее "запугиванием" собственного персонала.

Еще больше сенсационных заявлений относительно американских войск добавил Трамп. Он хочет превратить мегаполисы в "полигоны для войск", а командование настроил на "войну" внутри США. Он убежден, что Америка находится в состоянии "внутренней войны".

Отмечается, что либеральные СМИ оценили эмоциональную речь Гегсета как "конец политически корректного руководства" в США. В то же время в консервативных изданиях напомнили об "упадке морали" в крупнейших вооруженных силах мира и предположили, что министр теперь изменит курс.

"Хэгсет и Трамп, кажется, не имеют представления о том, в чем на самом деле заключается цель американского могущества. Она заключается прежде всего в том, чтобы мы НЕ должны были прибегать к военной этике", — отметил политолог Джонатан Кристол.

Также дискуссии в обществе вызвал нетолерантный намек Трампа на бранное слово против чернокожих. Он вспомнил, что якобы есть два слова, которые нельзя употреблять — "на Н" и "ядерное". Генералы на это высказывание отреагировали стоически — молчанием.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обсуждал с лидером США Дональдом Трампом возможность поставки дальнобойных ракет и передачи разведданных по России.

С 1 октября администрация Трампа запустила новый этап тарифной политики. Фокус выяснил, какие пошлины вводят и ударят ли они по Украине.