Скандал з Трампом і Гегсетом: всіх генералів Пентагону перевірять на поліграфі, — ЗМІ

Не встигли вищі офіцери США відійти від шоку після "словесного шквалу" міністра оборони Піта Гегсета та президента Дональда Трампа, як на них чекала новина. Понад 5000 працівників американського Пентагону, за даними ЗМІ, змусять підписати нову угоду про нерозголошення.

Скандал спалахнув після зустрічі у казармах поблизу Вашингтона, де перед сотнями генералів і адміралів Гегсет висловив жаль з приводу того, що американська армія переповнена "товстими генералами", "типами в сукнях", а також "бородатими і довговолосими рекрутами". Про це йдеться у матеріалі BILD від 2 жовтня.

Голова Міноборони оголосив нові стандарти фізичної підготовки. З його слів, тепер в армії будуть застосовуватися "чоловічі фізичні стандарти", якщо їх не зможуть виконати жінки, "тоді що є, те є".

Тепер, за даними Washington Post, всіх військовослужбовців, цивільних службовців та контрактних працівників Пентагону зобов'яжуть підписати нову угоду про нерозголошення. За оцінками, йдеться приблизно понад 5000 співробітників. При цьому дотримання угоди контролюватиметься за допомогою так званих "детекторів брехні". Критики цієї міри вважають її "залякуванням" власного персоналу.

Ще більше сенсаційних заяв щодо американських військ додав Трамп. Він хоче перетворити мегаполіси на "полігони для військ", а командування налаштував на "війну" всередині США. Він переконаний, що Америка перебуває у стані "внутрішньої війни".

Зазначається, що ліберальні ЗМІ оцінили емоційну промову Гегсета як "кінець політично коректного керівництва" в США. Водночас у консервативних виданнях нагадали про "занепад моралі" у найбільших збройних силах світу і припустили, що міністр тепер змінить курс.

"Гегсет і Трамп, здається, не мають уявлення про те, у чому насправді полягає мета американської могутності. Вона полягає насамперед у тому, щоб ми НЕ мусили вдаватися до воєнної етики", – зазначив політолог Джонатан Крістол.

Також дискусії у суспільстві викликав нетолерантний натяк Трампа на лайливе слово проти чорношкірих. Він згадав, що нібито є два слова, які не можна вживати — "на Н" та "ядерне". Генерали на це висловлювання відреагували стоїчно — мовчанням.

