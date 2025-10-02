"Ми побачимо": Зеленський підтвердив, що обговорив з Трампом далекобійну зброю для України (відео)

Президент України Володимир Зеленський прокоментував поширені в медіа повідомлення про ймовірне передавання від США Україні розвідданих для ударів по РФ і далекобійних ракет. Він підтвердив, що обговорював із президентом Дональдом Трампом системи великого радіуса дальності.

Зеленський назвав діалог із Трампом щодо далекобійної зброї США плідним, однак зазначив, що рішення має ухвалити американський лідер. Президент України відповів журналістам на питання про допомогу США Україні перед сьомим самітом Європейської політичної спільноти 2 жовтня.

"Ми дуже дякуємо Трампу за цей діалог. Минулого разу в нас був дійсно дуже продуктивний, дуже плідний діалог. Ми говорили про системи озброєння великого радіуса дальності. Ми побачимо. Все буде залежати від його рішення. Це важливо", — сказав Володимир Зеленський.

Президент України також зазначив, що Європі наразі загрожують російські дрони та безпілотники, а українські військовослужбовці мають відповідний досвід, набутий за час війни.

"І, звичайно, ми не залишимося осторонь. Ми будемо підтримувати Данію, тому що це наші справжні друзі", — запевнив Зеленський.

Нагадаємо, після зустрічі з президентом США 23 вересня Володимир Зеленський сказав, що Дональд Трамп тепер знає більше деталей про ситуацію на російсько-українському фронті та довіряє йому більше, ніж російському лідеру.

Після зустрічі з високопоставленими американськими генералами й адміралами 30 вересня президент США Дональд Трамп присоромив президента РФ Володимира Путіна за довгу війну в Україні та вчергове назвав Росію "паперовим тигром".

Видання The Wall Street Journal 1 жовтня з посиланням на обізнані джерела писало, що США розглядають відправлення Україні ракет Tomahawk та Barracuda та надання розвідувальних даних для ударів углиб Росії.