"Мы посмотрим": Зеленский подтвердил, что обсудил с Трампом дальнобойное оружие для Украины (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал распространенные в медиа сообщения о вероятной передаче от США Украине разведданных для ударов по РФ и дальнобойных ракет. Он подтвердил, что обсуждал с президентом Дональдом Трампом системы большого радиуса дальности.

Зеленский назвал диалог с Трампом по дальнобойному оружию США плодотворным, однако отметил, что решение должен принять американский лидер. Президент Украины ответил журналистам на вопрос о помощи США Украине перед седьмым саммитом Европейского политического сообщества 2 октября.

Зеленский сообщил, что говорил с Трампом об оружии большой дальности для Украины. На видео с 2:16.

"Мы очень благодарим Трампа за этот диалог. В прошлый раз у нас был действительно очень продуктивный, очень плодотворный диалог. Мы говорили о системах вооружения большого радиуса дальности. Мы посмотрим. Все будет зависеть от его решения. Это важно", — сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины также отметил, что Европе сейчас угрожают российские дроны и беспилотники, а украинские военнослужащие имеют соответствующий опыт, приобретенный за время войны.

"И, конечно, мы не останемся в стороне. Мы будем поддерживать Данию, потому что это наши настоящие друзья", — заверил Зеленский.

Напомним, после встречи с президентом США 23 сентября Владимир Зеленский сказал, что Дональд Трамп теперь знает больше деталей о ситуации на российско-украинском фронте и доверяет ему больше, чем российскому лидеру.

После встречи с высокопоставленными американскими генералами и адмиралами 30 сентября президент США Дональд Трамп пристыдил президента РФ Владимира Путина за долгую войну в Украине и в очередной раз назвал Россию "бумажным тигром".

Издание The Wall Street Journal 1 октября со ссылкой на осведомленные источники писало, что США рассматривают отправку Украине ракет Tomahawk и Barracuda и предоставление разведывательных данных для ударов вглубь России.