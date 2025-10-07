Белорусский оппозиционер загадочно исчез в Турции: соратники не верят в версию следствия

Бывший чиновник и член Белорусского фонда спортивной солидарности Анатолий Котов исчез в Турции 21 августа. Правоохранители сообщили о его добровольном выезде, однако его соратники указывают на несоответствия в версии следствия.

Как передает белорусская служба "Радио Свобода", турецкая прокуратура заявила, что Котов покинул страну через порт Трабзон (Турция) 21 августа, в 18:35.

Сомнения в достоверности официальной версии

Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Апейкин поставил под сомнение правдивость информации турецкой прокуратуры. По его словам, Котов прибыл в Стамбул из Варшавы, после чего вылетел в Трабзон, где около 22:30 перестал выходить на связь.

Прокуратура утверждает, что пограничники поставили штамп в паспорте Котова во время выезда из страны, но Апейкин отмечает, что в порту паспорта часто проверяют без присутствия владельцев.

Противоречивость данных

По данным Апейкина, Котов имел билет на обратный рейс в Варшаву на 24 августа и планировал рабочие встречи, что опровергает версию добровольного отъезда. Он также отметил временное расхождение — связь с Котовым оборвалась через несколько часов после якобы выезда.

Кроме того, возникла путаница с документами. Турецкое агентство IHA сообщило, что Котов пересек границу по польскому проездному документу, но Апейкин заявил, что это был белорусский паспорт.

Анатолий Котов ранее занимал должность генерального секретаря Национального олимпийского комитета Беларуси и был заместителем директора II Европейских игр 2019 года в Минске. После отъезда из Беларуси по политическим причинам он работал в Белорусском фонде спортивной солидарности.

