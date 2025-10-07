Білоруський опозиціонер загадково зник у Туреччині: соратники не вірять у версію слідства

Колишній чиновник та член Білоруського фонду спортивної солідарності Анатолій Котов зник у Туреччині 21 серпня. Правоохоронці повідомили про його добровільний виїзд, однак його соратники вказують на невідповідності у версії слідства.

Related video

Як передає білоруська служба "Радіо Свобода", турецька прокуратура заявила, що Котов залишив країну через порт Трабзон (Туреччина) 21 серпня, о 18:35.

Сумніви у вірогідності офіційної версії

Виконавчий директор Білоруського фонду спортивної солідарності Олександр Апейкін поставив під сумнів правдивість інформації турецької прокуратури. За його словами, Котов прибув до Стамбула з Варшави, після чого вилетів до Трабзона, де близько 22:30 перестав виходити на зв’язок.

Повідомлення Апейкіна Фото: Скриншот

Прокуратура стверджує, що прикордонники поставили штамп у паспорті Котова під час виїзду з країни, але Апейкін зазначає, що у порту паспорти часто перевіряють без присутності власників.

Суперечність даних

За даними Апейкіна, Котов мав квиток на зворотний рейс до Варшави на 24 серпня і планував робочі зустрічі, що спростовує версію добровільного від’їзду. Він також наголосив на часовій розбіжності — зв’язок із Котовим обірвався через кілька годин після нібито виїзду.

Крім того, виникла плутанина з документами. Турецьке агентство IHA повідомило, що Котов перетнув кордон за польським проїзним документом, але Апейкін заявив, що це був білоруський паспорт.

Анатолій Котов раніше обіймав посаду генерального секретаря Національного олімпійського комітету Білорусі та був заступником директора II Європейських ігор 2019 року в Мінську. Після від’їзду з Білорусі з політичних причин він працював у Білоруському фонді спортивної солідарності.

Як повідомляв Фокус, влада Естонії звернулася до своїх громадян із закликами утриматися від поїздок у Білорусь, аргументувавши це тим, що ситуація під час перебування на території країни "може стати вкрай неприємною".

Фокус також писав, що посольство Польщі у Мінську закликало громадян утриматися від поїздок у Білорусь, а тих, хто вже прибув на територію країни, негайно її покинути.