Путин отметил день рождения в склепе российских императоров (фото)

Уже 73-летний российский президент начал свой день рождения с того, что возложил цветы к гробу Петра Первого. А потом устроил обед с военными.

Владимир Путин в свой день рождения посетил Петропавловский собор Санкт-Петербурга, где возложил цветы к гробу Петра I и общался с настоятелем храма. Петропавловский собор расположенный в Петропавловской крепости, является усыпальницей многих российских императоров и членов императорской семьи, сообщает MR-7.

Могила Петра Первого Фото: Kremlin.ru

73-летие Путин встретил с военными у могил Фото: Kremlin.ru

Среди саркофагов и крестов Путин встретился с военными и заявил: "Я решил начать встречу отсюда, потому что это усыпальница тех людей, которые по сути делали современную Россию. И вам это будет приятно и интересно".

Отмечается, что потом был устроен обед, а потом и тайное совещание с руководством Министерства обороны РФ, Генерального штаба и командующих группировками войск, участвующими в войне против Украины.

Как заявил Путин, он хотел провести встречу с военными именно в Петропавловском соборе, потому что там "похоронены императоры, основатели России".

Обед Путин тоже устроил в соборе рядом с могилами императоров Фото: Kremlin.ru

В итоге Петропавловская крепость была закрыта для посещения, как и собор, а в самом Санкт-Петербурге местные жители жаловались на пробки. Так как в честь визита Путина были перекрыты целые улицы.

Напомним, в Петропавловском соборе похоронены 12 российских императоров. Первым стал Петр I, а последним – Николай II. Его останки были перезахоронены в соборе в 1998 году вместе с семьей.

