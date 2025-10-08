Путін відзначив день народження у склепі російських імператорів (фото)
Уже 73-річний російський президент почав свій день народження з того, що поклав квіти до труни Петра Першого. А потім влаштував обід із військовими.
Володимир Путін у свій день народження відвідав Петропавлівський собор Санкт-Петербурга, де поклав квіти до труни Петра I і спілкувався з настоятелем храму. Петропавлівський собор розташований у Петропавлівській фортеці, є усипальницею багатьох російських імператорів і членів імператорської родини, повідомляє MR-7.
Серед саркофагів і хрестів Путін зустрівся з військовими і заявив: "Я вирішив почати зустріч звідси, тому що це усипальниця тих людей, які по суті робили сучасну Росію. І вам це буде приємно і цікаво".
Зазначається, що потім було влаштовано обід, а потім і таємну нараду з керівництвом Міністерства оборони РФ, Генерального штабу і командувачів угрупованнями військ, які беруть участь у війні проти України.
Як заявив Путін, він хотів провести зустріч із військовими саме в Петропавлівському соборі, тому що там "поховані імператори, засновники Росії".
У підсумку Петропавлівська фортеця була закрита для відвідування, як і собор, а в самому Санкт-Петербурзі місцеві жителі скаржилися на затори. Оскільки на честь візиту Путіна було перекрито цілі вулиці.
Нагадаємо, у Петропавлівському соборі поховано 12 російських імператорів. Першим став Петро I, а останнім — Микола II. Його останки були перепоховані в соборі 1998 року разом із сім'єю.
Раніше Фокус писав, що з першим з днем народження Путіна привітав його північнокорейський колега Кім Чен Ин. Другим виявився Олександр Лукашенко з Білорусі.
Також у день народження російського президента вибухнув скандал. Бо мер якутського Покровська посмів оголосити жалобу за загиблими на війні в українському Покровську саме цього дня.