Утечка чата "Молодых республиканцев" в США: расистские шутки и политические отставки

В сеть попали тысячи частных сообщений лидеров "Молодых республиканцев" из разных штатов США. В чатах они шутили о газовых камерах, рабстве и изнасиловании.

Как сообщает Politico, утечка данных произошла из Telegram-чата под названием "RESTOREYR WAR ROOM" ("ВОЕННАЯ КОМНАТА РЕСТАВРАЦИИ"). Участниками были двенадцать республиканцев разных поколений из Нью-Йорка, Канзаса, Аризоны и Вермонта. Переписка охватывает период с января по август текущего года и насчитывает 2900 страниц. Часть фигурантов скандала уже потеряла работу или получила общественные выговоры.

"Если бы из нас когда-то утекла информация из этого разговора, нас бы сварили до смерти", — писал один из участников чата. Это сообщение оказалось пророческим.

Расистские и антисемитские высказывания

Участники чата позволяли себе многочисленные расистские и антисемитские комментарии. Вице-председатель "Молодых республиканцев Канзаса" Уильям Хендрикс более десятка раз использовал вариации расового оскорбления на букву "н".

Уильям Хендрикс Фото: Скриншот

Председатель "Молодых республиканцев Канзаса" Алекс Двайер в ответ на сообщение о поддержке "самого правого человека" написал: "Отлично. Я люблю Гитлера".

Чат с высказыванием о Гитлере Фото: Скриншот

Тогдашний председатель "Молодых республиканцев штата Нью-Йорк" Питер Джунта неоднократно упоминал газовые камеры.

Питер Джунта Фото: Скриншот

"Каждый, кто голосует против, попадет в газовую камеру", — писал он в контексте голосования по своей кандидатуре.

Чат о газовых камерах Фото: Скриншот

В другом сообщении он отметил: "Я бы пошел в зоопарк, если бы хотел посмотреть, как обезьяны играют в мяч". Чернокожих он называл "людьми-арбузами".

Обсуждение насилия и изнасилований

Темы насилия и изнасилований также были частыми в чате. Бобби Уокер, тогдашний вице-председатель "Молодых республиканцев штата Нью-Йорк", назвал изнасилование "эпическим". Энни Кайкети, член национального комитета Нью-Йорка, писала: "Я готова сейчас смотреть, как люди горят".

Бобби Уокер Фото: Скриншот

Люк Мосиман, председатель "Молодых республиканцев Аризоны", предложил стратегию дискредитации оппонента: "Можем ли мы заставить их начать выпускать нацистские монтажи с ней... Что-то вроде пронацистской и фашистской пропаганды?". На это Рэйчел Хоуп, председатель мероприятий "Молодых республиканцев Аризоны", ответила: "О, как мне нравится этот план".

Политические последствия и реакция

Скандал не остался незамеченным. Лидер меньшинства в сенате штата Нью-Йорк Роб Ортт осудил содержание чата.

"Я был шокирован и возмущен, узнав о расистских, антисемитских и мизогинистических комментариях", — заявил он. Ортт призвал участников чата уйти в отставку.

Конгрессвумен Элис Стефаник также осудила комментарии. Ее старший советник Алекс де Грасс заявил: "Конгрессвумен Стефаник призывает всех молодых республиканцев Нью-Йорка, ответственных за эти ужасные комментарии в этом чате, немедленно уйти в отставку".

Уильям Хендрикс больше не работает в офисе генерального прокурора Канзаса. Бобби Уокер был отстранен от руководства предвыборной кампанией кандидата в Конгресс.

Попытки оправданий

Некоторые участники чата пытались оправдаться. Питер Джунта утверждал, что публикация чата является частью "скоординированной попытки оскорбить репутацию". Он также выразил подозрение, что журналы сообщений "могли быть обманчиво подделаны". Однако он добавил: "Мне очень жаль тех, кого оскорбил нечувствительный и недопустимый язык".

Бобби Уокер также принес извинения.

"Нет никакого оправдания языку и тону в сообщениях, которые мне приписывают. Язык неправильный и оскорбительный, и я искренне извиняюсь", — сказал он.

Связь с более широким политическим контекстом

Эксперты отмечают, что подобная риторика не возникает в вакууме. Профессор социологии Техасского университета A&M Джо Фигин заявил: "Чем более открытая и освободительная политическая атмосфера — как это было с появлением Трампа и более правой Республиканской партии еще до него — тем больше молодежь и пожилые люди могут рассказывать расистские шутки".

Профессор Дейтонского университета Арт Джипсон, который специализируется на белом расовом экстремизме, добавил: "Постоянное использование Трампом враждебного, часто провокационного языка, который нормализует агрессивный дискурс в консервативных кругах, может иметь невероятное влияние на молодых оперативников".

Пресс-секретарь Белого дома Лиз Хьюстон отвергла связь между риторикой президента Трампа и языком участников чата. "Только активист, левый репортер будет отчаянно пытаться втянуть президента Трампа в историю о случайном групповом чате, к которому он не имеет никакого отношения", — заявила она.

