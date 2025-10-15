Витік чату "Молодих республіканців" у США: расистські жарти та політичні відставки

У мережу потрапили тисячі приватних повідомлень лідерів "Молодих республіканців" з різних штатів США. У чатах вони жартували про газові камери, рабство та зґвалтування.

Як повідомляє Politico, витік даних стався з Telegram-чату під назвою "RESTOREYR WAR ROOM" ("ВІЙСЬКОВА КІМНАТА РЕСТАВРАЦІЇ"). Учасниками були дванадцять республіканців різних поколінь з Нью-Йорка, Канзасу, Аризони та Вермонту. Переписка охоплює період із січня по серпень поточного року і нараховує 2900 сторінок. Частина фігурантів скандалу вже втратила роботу або отримала громадські догани.

"Якби з нас колись витік інформація з цієї розмови, нас би зварили до смерті", – писав один із учасників чату. Це повідомлення виявилося пророчим.

Расистські та антисемітські висловлювання

Учасники чату дозволяли собі численні расистські та антисемітські коментарі. Віце-голова "Молодих республіканців Канзасу" Вільям Хендрікс понад десяток разів використовував варіації расової образи на букву "н".

Вільям Хендрікс Фото: Скриншот

Голова "Молодих республіканців Канзасу" Алекс Дваєр у відповідь на повідомлення про підтримку "найправішої людини" написав: "Чудово. Я люблю Гітлера".

Чат з висловлюванням про Гитлера Фото: Скриншот

Тодішній голова "Молодих республіканців штату Нью-Йорк" Пітер Джунта неодноразово згадував газові камери.

Пітер Джунта Фото: Скриншот

"Кожен, хто голосує проти, потрапить до газової камери", – писав він у контексті голосування щодо своєї кандидатури.

Чат про газові камери Фото: Скриншот

У іншому повідомленні він зазначив: "Я б пішов у зоопарк, якби хотів подивитися, як мавпи грають у м'яч". Чорношкірих він називав "людьми-кавунами".

Обговорення насильства та зґвалтувань

Теми насильства та зґвалтувань також були частими в чаті. Боббі Вокер, тодішній віце-голова "Молодих республіканців штату Нью-Йорк", назвав зґвалтування "епічним". Енні Кайкеті, член національного комітету Нью-Йорка, писала: "Я готова зараз дивитися, як люди горять".

Боббі Вокер Фото: Скриншот

Люк Мосіман, голова "Молодих республіканців Аризони", запропонував стратегію дискредитації опонента: "Чи можемо ми змусити їх почати випускати нацистські монтажі з нею... Щось на кшталт пронацистської та фашистської пропаганди?". На це Рейчел Хоуп, голова заходів "Молодих республіканців Аризони", відповіла: "О, як мені подобається цей план".

Політичні наслідки та реакція

Скандал не залишився непоміченим. Лідер меншості в сенаті штату Нью-Йорк Роб Ортт засудив зміст чату.

"Я був шокований і обурений, дізнавшись про расистські, антисемітські та мізогіністичні коментарі", – заявив він. Ортт закликав учасників чату піти у відставку.

Конгресвумен Еліс Стефанік також засудила коментарі. Її старший радник Алекс де Грасс заявив: "Конгресвумен Стефанік закликає всіх молодих республіканців Нью-Йорка, відповідальних за ці жахливі коментарі в цьому чаті, негайно піти у відставку".

Вільям Хендрікс більше не працює в офісі генерального прокурора Канзасу. Боббі Вокера було відсторонено від керівництва передвиборчою кампанією кандидата в Конгрес.

Спроби виправдань

Деякі учасники чату намагалися виправдатися. Пітер Джунта стверджував, що публікація чату є частиною "скоординованої спроби зневажити репутацію". Він також висловив підозру, що журнали повідомлень "могли бути обманливе підроблені". Проте він додав: "Мені дуже шкода тих, кого образила нечутлива та неприпустима мова".

Боббі Вокер також приніс вибачення.

"Немає жодного виправдання мові та тону в повідомленнях, які мені приписують. Мова неправильна та образлива, і я щиро перепрошую", – сказав він.

Зв'язок із ширшим політичним контекстом

Експерти відзначають, що подібна риторика не виникає у вакуумі. Професор соціології Техаського університету A&M Джо Фігін заявив: "Чим відкритіша та визвольніша політична атмосфера — як це було з появою Трампа та більш правої Республіканської партії ще до нього — тим більше молодь та люди похилого віку можуть розповідати расистські жарти".

Професор Дейтонського університету Арт Джипсон, який спеціалізується на білому расовому екстремізмі, додав: "Постійне використання Трампом ворожої, часто провокаційної мови, яка нормалізує агресивний дискурс у консервативних колах, може мати неймовірний вплив на молодих оперативників".

Речниця Білого дому Ліз Г'юстон відкинула зв'язок між риторикою президента Трампа та мовою учасників чату. "Тільки активіст, лівий репортер відчайдушно намагатиметься втягнути президента Трампа в історію про випадковий груповий чат, до якого він не має жодного стосунку", – заявила вона.

