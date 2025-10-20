Новый мировой рекорд: в Польше поймали гигантского сома — каких размеров достиг великан (фото)

В Польше рыболовы поймали гигантского сома во время соревнований, который установил новый мировой рекорд. Сом оказался длиннее на 7 сантиметров от предыдущего рекордсмена.

Сома-великана удалось поймать участникам соревнований за Кубок Микадо, проходивших в выходные 18-19 октября на территории Рыбницкого водохранилища. Поймать рекордную рыбу удалось представителям Польской рыболовной академии, сообщило издание RMF 24.

Сом достиг длины 292 сантиметра, побив мировой рекорд на 7 сантиметров.

Почти 3-метровый сом, которого участникам соревнований удалось поймать на спиннинг, вытаскивали два человека из воды. Когда великан выглянул наружу, то вызвал волну эмоций и восторга среди участников.

На странице события в Facebook также поделились удачным уловом. Там показали фотографию сома-гиганта.

Рекордный сом, которого поймали в Польше

"Новый мировой рекорд длиной — 292 см! Сом, выловленный на спиннинг в Польше, в Рыбнике", — подписали рыбаки фотографию с великаном.

Событие уже назвали таким, что навсегда войдет в историю польского рыболовства. В издании также отметили, что техника ловли на спиннинг заключается в активном забросе и извлечении искусственной приманки. Это, пишут СМИ, требует от рыбаков не только точности, но и значительной силы.

Сомы-гиганты: каким был предыдущий рекорд

Предыдущий рекорд, который сумел перебить сом, выловленный в Польше, был поставлен в Италии. Как пишет издание Live Science, гиганта поймали в июне 2023 года в мутных водах реки По.

Длина предыдущего сома-рекордсмена достигла 2 метров 85 сантиметров. Рыбак, который его поймал, признался СМИ, что думал о том, что ему удалось вытащить настоящего "монстра".

Перед этим рекордный сом также был пойман в водах реки По в апреле 2023 года. Тогда его длина достигла 2 метров 81 сантиметра.

Напомним, 7 августа в denik.cz сообщили, что в Чехии рыбак поймал сома, длина которого достигла 268 сантиметров.

Также ривненские медиа в июле рассказали, что рыбак в Хренниках на Ривненщине поймал из водохранилища огромного сома, вес которого достиг 32 килограммов.