Новий світовий рекорд: у Польщі впіймали гігантського сома — яких розмірів сягнув велетень (фото)

У Польщі риболови спіймали гігантського сома під час змагань, який встановив новий світовий рекорд. Сом виявився довшим на 7 сантиметрів від попереднього рекордсмена.

Сома-велетня вдалося піймати учасникам змагань за Кубок Мікадо, що проходили у вихідні 18-19 жовтня на території Рибницького водосховища. Упіймати рекордну рибу вдалося представникам Польської рибальської академії, повідомило видання RMF 24.

Сом сягнув довжиною 292 сантиметри, побивши світовий рекорд на 7 сантиметрів.

Майже 3-метровий сом, якого учасникам змагань вдалося спіймати на спінінг, витягували двоє людей із води. Коли велетень визирнув назовні, то викликав хвилю емоцій і захоплення серед учасників.

На сторінці події у Facebook також поділилися вдалим уловом. Там показали фотографію сома-велетня.

Рекордний сом, якого спіймали у Польщі

"Новий світовий рекорд довжиною — 292 см! Сом, виловлений на спінінг у Польщі, у Рибнику", — підписали рибалки світлину з велетнем.

Подію вже назвали такою, що назавжди увійде в історію польського рибальства. У виданні також наголосили, що техніка ловлі на спінінгу полягає в активному закиданні та витягуванні штучної приманки. Це, пишуть ЗМІ, вимагає від рибалок не тільки точності, але й значної сили.

Соми-гіганти: яким був попередній рекорд

Попередній рекорд, який зумів перебити сом, виловлений у Польщі, було поставлено в Італії. Як пише видання Live Science, гіганта спіймали у червні 2023 року у каламутних водах річки По.

Довжина попереднього сома-рекордсмена сягнула 2 метрів 85 сантиметрів. Рибалка, який його спіймав, зізнався ЗМІ, що думав про те, що йому вдалося витягнути справжнього "монстра".

Перед цим рекордний сом також був спійманий у водах річки По у квітні 2023 року. Тоді його довжина сягнула 2 метрів 81 сантиметра.

Нагадаємо, 7 серпня у denik.cz повідомили, що у Чехії рибалка спіймав сома, довжина якого сягнула 268 сантиметрів.

Також рівненські медіа у липні розповіли, що рибалка у Хрінниках на Рівненщині спіймав з водосховища величезного сома, вага якого сягнула 32 кілограмів.