Впервые в истории: британские ВМС перехватили военный корабль РФ по прямому приказу НАТО, — Sky News

Российский эсминец "Вице-адмирал Кулаков" проходил в Северном море, когда его перехватил и сопроводил Королевский флот Великобритании. Это первый случай в истории, когда военный корабль Британии осуществлял такую операцию по непосредственному приказу Североатлантического альянса (НАТО).

"Вице-адмирал Кулаков" проходил через Ла-Манш. За его передвижением следили более 48 часов. Об этом рассказало 22 октября издание Sky News со ссылкой на источники в Королевском флоте Великобритании.

Британский корабль HMS Duncan был развернут командованием военно-морских сил НАТО. Для слежения привлекли эсминец типа 45 и вертолет модели Wildcat, которые срочно отправили для выполнения операции.

"Это первый случай, когда военный корабль Королевского флота получил задание непосредственно от командования альянса для проведения такой операции, сообщил представитель ВМС", — пишет Sky News.

Операция по наблюдению за российским кораблем продолжалась с минувших пятницы, 17 октября, по воскресенье, 19 октября. Для слежения за "Вице-адмиралом Кулаковым" были привлечены также NH90 ВВС Нидерландов и ВМС Франции.

Министр по вопросам вооруженных сил Великобритании Эл Карнс прокомментировал инцидент. Он заявил о готовности флота реагировать на любые угрозы от российских кораблей.

Что известно о российском корабле "Вице-адмирал Кулаков"

"Вице-адмирал Кулаков" — большой противолодочный эсминец проекта 1155, названный в честь советского военно-морского командующего и вице-адмирала Николая Кулакова. Согласно классификации НАТО, это эсминец класса "Удалой".

Впервые на вооружение эсминец был принят в 1981 году. В сентябре 2011 года эсминец совершил первые десантные испытания нового вертолета Ка-52 К.

В наше время "Вице-адмирал Кулаков" входит в состав Северного флота ВМФ России.

Напомним, 29 сентября издание CBS News сообщило, что американские истребители F-16 подняли для перехвата российских самолетов над Аляской.

Также 21 сентября немецкие военно-воздушные силы подняли американские истребители над Балтийским морем: НАТО перехватило самолет-разведчик РФ.