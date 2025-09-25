Американские F-16 ночью подняли для перехвата самолетов РФ над Аляской, — CBS News

24 сентября американские истребители перехватили четыре российских самолета вблизи Аляски. По данным NORAD, в зону противовоздушной обороны вошли два бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35, однако нарушения воздушного пространства США не было.

Как сообщает издание CBS News, со ссылкой на пресс-службу Командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), в среду американские военные отреагировали на появление вблизи Аляски четырех российских самолетов. Речь идет о двух стратегических бомбардировщиках Ту-95 и двух истребителях Су-35, которые оказались в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски. Эта зона является частью международного пространства, прилегающего к территории США и Канады, и все воздушные суда, которые там появляются, должны быть идентифицированы.

Для перехвата американская сторона подняла в небо самолет раннего радиолокационного обнаружения E-3, четыре F-16 и четыре самолета-заправщика KC-135. В NORAD подчеркнули, что подобные полеты российских самолетов случаются постоянно и не означают прямого вторжения, однако считаются способом проверить реакцию США и союзников.

Также издание отмечает, что появление российских самолетов возле Аляски совпало с другими событиями в Европе. В частности, Дания расследует инциденты с большими беспилотниками, которые несколько дней подряд появлялись вблизи аэропорта Копенгагена и нарушали работу транспорта. Полиция страны заявила, что управление аппаратами осуществлял "подготовленный оператор".

В общем, напряженность со стороны России чувствуют и другие страны. CBS News вспоминает в своем материале, что 9 сентября польские и союзные самолеты НАТО сбили российские беспилотники после их пересечения границы Польши, а уже через десять дней Эстония заявила о вторжении нескольких российских истребителей в свое воздушное пространство.

Последний инцидент возле Аляски произошел примерно через месяц после подобной ситуации, когда США так же поднимали истребители на перехват. В августе американские военные уже отслеживали российский разведывательный самолет в этом же регионе.

В сентябре 2024 года NORAD обнародовал видео опасного маневра российского самолета, который пролетел слишком близко к американским воздушным судам над морем. Тогда генерал США заявил, что такое поведение является "рискованным, непрофессиональным и создает опасность для всех".

В NORAD напомнили, что зона ADIZ определена для быстрой идентификации всех самолетов для защиты национальной безопасности. При этом ни один из зафиксированных случаев не завершился фактическим нарушением воздушного пространства США или Канады.

Напомним, что Польша готовится предоставить своим военным право сбивать российские беспилотники над Украиной без необходимости согласовывать действия с НАТО или Евросоюзом. По данным СМИ, это решение имеет целью усилить защиту украинского неба от атак ВС РФ и повысить скорость реагирования польских военных на угрозы.

Также Фокус писал, что Россия устроила провокацию в Балтийском море, направив свои военные самолеты для наблюдения за немецким фрегатом "Гамбург", который участвовал в учениях НАТО Neptun Strike. Отмечено две такие провокации, на которые ответ не поступил.