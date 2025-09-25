Американські F-16 уночі підняли для перехоплення літаків РФ над Аляскою, — CBS News

24 вересня американські винищувачі перехопили чотири російські літаки поблизу Аляски. За даними NORAD, до зони протиповітряної оборони увійшли два бомбардувальники Ту-95 та два винищувачі Су-35, однак порушення повітряного простору США не було.

Related video

Як повідомляє видання CBS News, з посиланням на пресслужбу Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD), у середу американські військові відреагували на появу поблизу Аляски чотирьох російських літаків. Йдеться про два стратегічні бомбардувальники Ту-95 та два винищувачі Су-35, які опинилися в зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски. Ця зона є частиною міжнародного простору, що прилягає до території США та Канади, і всі повітряні судна, які там з’являються, повинні бути ідентифіковані.

Для перехоплення американська сторона підняла в небо літак раннього радіолокаційного виявлення E-3, чотири F-16 та чотири літаки-заправники KC-135. У NORAD підкреслили, що подібні польоти російських літаків трапляються постійно й не означають прямого вторгнення, однак вважаються способом перевірити реакцію США та союзників.

Також видання зазначає, що поява російських літаків біля Аляски збіглася з іншими подіями у Європі. Зокрема, Данія розслідує інциденти з великими безпілотниками, які кілька днів поспіль з’являлися поблизу аеропорту Копенгагена та порушували роботу транспорту. Поліція країни заявила, що керування апаратами здійснював "підготовлений оператор".

Загалом, напруженість з боку Росії відчувають і інші країни. CBS News згадує у своєму матеріалі, що 9 вересня польські та союзні літаки НАТО збили російські безпілотники після їхнього перетину кордону Польщі, а вже через десять днів Естонія заявила про вторгнення кількох російських винищувачів у свій повітряний простір.

Останній інцидент біля Аляски стався приблизно через місяць після подібної ситуації, коли США так само підіймали винищувачі на перехоплення. У серпні американські військові вже відстежували російський розвідувальний літак у цьому ж регіоні.

У вересні 2024 року NORAD оприлюднив відео небезпечного маневру російського літака, який пролетів надто близько до американських повітряних суден над морем. Тоді генерал США заявив, що така поведінка є "ризикованою, непрофесійною та створює небезпеку для всіх".

У NORAD нагадали, що зона ADIZ визначена для швидкої ідентифікації всіх літаків задля захисту національної безпеки. При цьому жоден із зафіксованих випадків не завершився фактичним порушенням повітряного простору США чи Канади.

Нагадаємо, що Польща готується надати своїм військовим право збивати російські безпілотники над Україною без необхідності узгоджувати дії з НАТО або Євросоюзом. За даними ЗМІ, це рішення має на меті посилити захист українського неба від атак ЗС РФ і підвищити швидкість реагування польських військових на загрози.

Також Фокус писав, що Росія влаштувала провокацію у Балтійському морі, направивши свої військові літаки для спостереження за німецьким фрегатом "Гамбург", який брав участь у навчаннях НАТО Neptun Strike. Відзначено дві такі провокації, на які відповідь не надійшла.