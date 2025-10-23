Вперше в історії: британські ВМС перехопили військовий корабель РФ за прямим наказом НАТО, — Sky News

Російський есмінець "Віцеадмірал Кулаков" проходив у Північному морі, коли його перехопив та супроводив Королівський флот Великої Британії. Це перший випадок в історії, коли військовий корабель Британії здійснював таку операцію за безпосереднім наказом Північноатлантичного альянсу (НАТО).

"Віцеадмірал Кулаков" проходив через Ла-Манш. За його пересуванням стежили понад 48 годин. Про це розповіло 22 жовтня видання Sky News з посиланням на джерела у Королівському флоті Великої Британії.

Британський корабель HMS Duncan було розгорнуто командуванням військово-морських сил НАТО. Для стеження залучили есмінець типу 45 і вертоліт моделі Wildcat, які терміново відправили для виконання операції.

"Це перший випадок, коли військовий корабель Королівського флоту отримав завдання безпосередньо від командування альянсу для проведення такої операції, повідомив представник ВМС", — пише Sky News.

Операція зі спостереження за російським кораблем тривала з минулих п'ятниці, 17 жовтня, по неділю, 19 жовтня. Для стеження за "Віцеадміралом Кулаковим" було залучено також NH90 ВПС Нідерландів та ВМС Франції.

Відео дня

Міністр з питань збройних сил Великої Британії Ел Карнс прокоментував інцидент. Він заявив про готовність флоту реагувати на будь-які загрози від російських кораблів.

Що відомо про російський корабель "Віцеадмірал Кулаков"

"Віцеадмірал Кулаков" — великий протичовновий есмінець проєкту 1155, названий на честь радянського військово-морського командувача та віцеадмірала Миколи Кулакова. Відповідно до класифікації НАТО, це есмінець класу "Удалой".

Вперше на озброєння есмінець було прийнято у 1981 році. У вересні 2011 року есмінець здійснив перші десантні випробування нового вертольота Ка-52 К.

У наш час "Віцеадмірал Кулаков" належить до складу Північного флоту ВМФ Росії.

Нагадаємо, 29 вересня видання CBS News повідомило, що американські винищувачі F-16 підняли для перехоплення російських літаків над Аляскою.

Також 21 вересня німецькі військово-повітряні сили підняли американські винищувачі над Балтійським морем: НАТО перехопило літак-розвідник РФ.