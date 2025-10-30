Пожар на крупнейшем НПЗ Венгрии: Орбан намекнул на "украинский след"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что одной из возможных причин пожара на нефтеперерабатывающем заводе в городе Сазхаломбатт (Венгрия) может быть внешнее нападение. Он сообщил, что расследование продолжается, а правительство контролирует ситуацию на топливном рынке, предотвращая рост цен.

Об этом премьер-министр Венгрии сообщил в своей заметке в соцсети Facebook.

Сообщение Орбана Фото: Facebook

Орбан отметил, что правительство получило доклад от министра внутренних дел относительно инцидента на предприятии, где на прошлой неделе произошел масштабный пожар.

"Вчера вечером я заслушал доклад министра внутренних дел относительно инцидента на нефтеперерабатывающем заводе в Сазхаломбатти. Расследование идет полным ходом. Мы еще не знаем, был ли это несчастный случай, неисправность или внешнее нападение", — сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он подчеркнул стратегическое значение объекта для страны.

"Нефтеперерабатывающий завод в Сажаломбатти является одним из пяти важнейших стратегических промышленных предприятий Венгрии. Министр иностранных дел Польши посоветовал украинцам взорвать нефтепровод 'Дружба'. Будем надеяться, что этого не произойдет", — отметил глава правительства.

Орбан также заявил о росте цен на топливо и намерении правительства не допустить компенсации потерь за счет потребителей.

"Цены на бензин уже резко выросли. Я поручил министру экономики Мартону Надь провести переговоры с руководством MOL и четко дать понять, что компания не может компенсировать потерянную прибыль за счет клиентов путем повышения цен на топливо", — подчеркнул он.

Премьер повторил ключевые сигналы, подчеркнув контроль за ситуацией.

"Следствие продолжается. Мы еще не знаем, это авария, неисправность или внешняя атака", — добавил Орбан.

Напомним, пожар на НПЗ в городе Сазхаломбатт, принадлежащем компании MOL, произошел на прошлой неделе. Завод является крупнейшим в стране и играет ключевую роль в обеспечении топливом на внутреннем рынке.

