Пожежа на найбільшому НПЗ Угорщини: Орбан натякнув на "український слід"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що однією з можливих причин пожежі на нафтопереробному заводі в місті Сазхаломбатт (Угорщина) може бути зовнішній напад. Він повідомив, що розслідування триває, а уряд контролює ситуацію на паливному ринку, запобігаючи зростання цін.

Про це прем’єр-міністр Угорщини повідомив у своєму дописі в соцмережі Facebook.

Допис Орбана Фото: Facebook

Орбан наголосив, що уряд отримав доповідь від міністра внутрішніх справ щодо інциденту на підприємстві, де минулого тижня сталася масштабна пожежа.

"Вчора ввечері я заслухав доповідь міністра внутрішніх справ щодо інциденту на нафтопереробному заводі в Сазхаломбатті. Розслідування йде повним ходом. Ми ще не знаємо, чи це був нещасний випадок, несправність чи зовнішній напад", — сказав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Він підкреслив стратегічне значення об’єкта для країни.

"Нафтопереробний завод у Сажаломбатті є одним із п'яти найважливіших стратегічних промислових підприємств Угорщини. Міністр закордонних справ Польщі порадив українцям підірвати нафтопровід 'Дружба'. Сподіватимемося, що цього не станеться", — зазначив глава уряду.

Орбан також заявив про зростання цін на пальне та намір уряду не допустити компенсації втрат коштом споживачів.

"Ціни на бензин вже різко зросли. Я доручив міністру економіки Мартону Надь провести переговори з керівництвом MOL та чітко дати зрозуміти, що компанія не може компенсувати втрачений прибуток за рахунок клієнтів шляхом підвищення цін на пальне", — наголосив він.

Прем’єр повторив ключові сигнали, підкресливши контроль за ситуацією.

"Слідство триває. Ми ще не знаємо, чи це аварія, несправність чи зовнішня атака", — додав Орбан.

Нагадаємо, пожежа на НПЗ у місті Сазхаломбатт, що належить компанії MOL, сталася минулого тижня. Завод є найбільшим у країні та відіграє ключову роль у забезпеченні паливом на внутрішньому ринку.

