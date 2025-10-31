Сотрудник белорусской разведки: Лукашенко сделал неожиданное заявление о Протасевиче

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что экс-редактор оппозиционного издания Nexta Роман Протасевич является сотрудником белорусской разведки.

По его словам, задержание Протасевича в Минске в 2021 году было частью операции, хотя в этом якобы не было необходимости – он уже сотрудничал с властями. Об этом сообщает СБ. Беларусь Сегодня.

"Долго рассказывать не буду. Протасевич — это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать? А вот вопрос, почему они [рейс Ryanair] в Вильнюс летели, там не сели, а развернулись и в Минск прилетели, сели после звонка, что у них на борту там какая-то взрывчатка… Ну садитесь, вы в Вильнюс летели, над Вильнюсом были — садитесь. Развернулись, прилетели в Минск. Сели в Минске. Я говорю: "Ну что, проводите операцию, он же под прикрытием работал этих беглых. Проводите операцию как следует", — заявил Лукашенко во время визита в Витебскую область.

После приземления самолета Протасевича и его девушку, литовскую студентку Софию Сапегу, которая проживала в Беларуси, задержали.

"Пришлось нам операцию проводить по его задержанию. Хотя нам не нужно было его задерживать. Он приехал в Грецию, его туда вызвали, он доложил разведчикам все, что нас интересовало, получил задание и летел обратно. Туда, где работал, через Вильнюс. Нас обвинили в том, что мы задержали оппозиционера. А он не наш оппозиционер. Мы не задерживали оппозиционера. Вот ввели санкции", — добавил глава государства.

Однако информация о работе Протасевича на белорусские спецслужбы появилась задолго до слов Лукашенко. 4 марта 2024 года сайт Charter97.org опубликовал интервью координатора гражданской кампании "Европейская Беларусь" Дмитрия Бондаренко. Оппозиционный политик заявил, что считает Протасевича агентом, а возможно, даже офицером белорусских спецслужб:

"Еще один момент — активная роль Протасевича. Многие считают, что его сломали. Я считаю, что он был агентом, а, может быть, офицером спецслужб изначально".

История Романа Протасевича

Романа Протасевича обвинили в том, что, начиная с 2020 года, он вместе с другими фигурантами дела выполнял план заговора с целью "захватить государственную власть в Беларуси неконституционным путем", находясь в Польше.

Они размещали в телеграм-каналах Nexta и "Беларусь головного мозга" публикации, которые имели "деструктивные" цели.

На самом деле же Протасевич и его соратники во время протестов в Беларуси в 2020 году оперативно публиковали фото, видео и новости с мест, где проходили самые серьезные и жестокие столкновения с сотрудниками правоохранительных органов во время восстаний против нового срока Лукашенко в кресле президента.

Однако следствие посчитало, что публикации содержали призывы к совершению терактов "протестно настроенными гражданами".

23 мая 2021 года Романа Протасевича и Софию Сапегу задержали в Беларуси в результате принудительной посадки самолета, на котором они летели из Афин в Вильнюс.

Задержание Романа Протасевича глазами очевидца

3 мая 2023 года Минский областной суд вынес ему в виде восьми лет колонии.

Кроме того, приговоры объявили и основателю Nexta Степану Путило и бывшему редактору Яну Рудику, которых приговорили к 20 и 19 годам лишения свободы, однако так как они находились не в Беларуси, то их дела рассматривались заочно.

Через три недели после приговора белорусские власти помиловали Протасевича.

Лукашенко заявил, что принял решение о помиловании Романа Протасевича, поскольку тот "сделал все, что обещал":

"Перед ним были поставлены условия. Этот парень сделал все, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил. На фронте он не был, никого не убивал".

После помилования он устроился сварщиком на заводе в Беларуси.

Напомним, в мае 2022 года бывший главред белорусского оппозиционного ресурса Nexta Протасевич женился.