Співробітник білоруської розвідки: Лукашенко зробив несподівану заяву про Протасевича

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ексредактор опозиційного видання Nexta Роман Протасевич є співробітником білоруської розвідки.

За його словами, затримання Протасевича в Мінську 2021 року було частиною операції, хоча в цьому нібито не було потреби — він уже співпрацював із владою. Про це повідомляє СБ. Білорусь Сьогодні.

"Довго розповідати не буду. Протасевич — це співробітник нашої розвідки. Нам треба було його затримувати? А ось питання, чому вони [рейс Ryanair] у Вільнюс летіли, там не сіли, а розвернулися і до Мінська прилетіли, сіли після дзвінка, що у них на борту там якась вибухівка... Ну сідайте, ви у Вільнюс летіли, над Вільнюсом були — сідайте. Розвернулися, прилетіли в Мінськ. Сіли в Мінську. Я кажу: "Ну що, проводьте операцію, він же під прикриттям працював цих втікачів. Проводьте операцію як слід", — заявив Лукашенко під час візиту до Вітебської області.

Після приземлення літака Протасевича і його дівчину, литовську студентку Софію Сапегу, яка проживала в Білорусі, затримали.

"Довелося нам операцію проводити з його затримання. Хоча нам не потрібно було його затримувати. Він приїхав до Греції, його туди викликали, він доповів розвідникам усе, що нас цікавило, отримав завдання і летів назад. Туди, де працював, через Вільнюс. Нас звинуватили в тому, що ми затримали опозиціонера. А він не наш опозиціонер. Ми не затримували опозиціонера. Ось ввели санкції", — додав голова держави.

Однак інформація про роботу Протасевича на білоруські спецслужби з'явилася задовго до слів Лукашенка. 4 березня 2024 року сайт Charter97.org опублікував інтерв'ю координатора громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Дмитра Бондаренка. Опозиційний політик заявив, що вважає Протасевича агентом, а можливо, навіть офіцером білоруських спецслужб:

"Ще один момент — активна роль Протасевича. Багато хто вважає, що його зламали. Я вважаю, що він був агентом, а, можливо, офіцером спецслужб від самого початку".

Історія Романа Протасевича

Романа Протасевича звинуватили в тому, що, починаючи з 2020 року, він разом з іншими фігурантами справи виконував план змови з метою "захопити державну владу в Білорусі у неконституційний спосіб", перебуваючи в Польщі.

Вони розміщували в телеграм-каналах Nexta і "Білорусь головного мозку" публікації, які мали "деструктивні" цілі.

Насправді ж Протасевич і його соратники під час протестів у Білорусі 2020 року оперативно публікували фото, відео та новини з місць, де відбувалися найсерйозніші та найжорстокіші сутички зі співробітниками правоохоронних органів під час повстань проти нового терміну Лукашенка в кріслі президента.

Однак слідство вирішило, що публікації містили заклики до вчинення терактів "протестно налаштованими громадянами".

23 травня 2021 року Романа Протасевича і Софію Сапегу затримали в Білорусі внаслідок примусового приземлення літака, яким вони летіли з Афін до Вільнюса.

Затримання Романа Протасевича очима очевидця

3 травня 2023 року Мінський обласний суд виніс йому вирок у вигляді восьми років колонії.

Крім того, вироки оголосили і засновнику Nexta Степану Путилу та колишньому редактору Яну Рудику, яких засудили до 20 і 19 років позбавлення волі, однак оскільки вони перебували не в Білорусі, то їхні справи розглядали заочно.

Через три тижні після вироку білоруська влада помилувала Протасевича.

Лукашенко заявив, що ухвалив рішення про помилування Романа Протасевича, оскільки той "зробив усе, що обіцяв":

"Перед ним були поставлені умови. Цей хлопець зробив усе, що обіцяв. Це не тому, щоб не потрапити до в'язниці. Він зізнався, що неправильно вчинив. На фронті він не був, нікого не вбивав".

Після помилування він влаштувався зварювальником на заводі в Білорусі.

Нагадаємо, у травні 2022 року колишній головний редактор білоруського опозиційного ресурсу Nexta Протасевич одружився.