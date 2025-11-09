Итальянский политик, раскритиковавший россиянку Захарову, набил себе татуировку с гербом Украины (фото)

Итальянский сенатор и лидер местной либеральной партии "Действие" Карло Календа сделал себе татуировку с украинской символикой, чем похвастался в социальных сетях.

Карло Календа нанес себе на запястье татуировку с изображением герба Украины. Фотографию он выложил на своей странице в сети X 8 ноября.

"И теперь мы навсегда запечатлели это в наших сердцах", — добавил короткую подпись политик.

Скриншот | сообщение с фотографией татуировки Карло Календы

Карло Календа неоднократно выражал поддержку Украине и приезжал сюда во время полномасштабного вторжения России. Так, в декабре 2022 года итальянский сенатор посетил Львов, где стал амбассадором реабилитационного центра "Незламные", сообщали в городском совете.

"Я буду продолжать поддерживать Украину, потому что от вашей победы зависит будущее всех нас. Нам важно доносить информацию до итальянцев, чтобы они понимали реальную ситуацию здесь, у вас, какими мужественными и сильными вы есть", — заявлял Календа во время визита во Львов.

Также в 2022 году он приезжал в Киев, где говорил о том, что украинцы не сдадутся и не капитулируют. Политик также неоднократно высказывал позицию, что Украину необходимо обеспечить необходимым вооружением и другими ресурсами, чтобы она могла противостоять российской агрессии.

Несколько дней назад, 4 ноября, Карло Календа, как передает издание Ansa, резко ответил спикеру Министерства иностранных дел России Марии Захаровой из-за ее заявления об обрушении части средневековой башни Torre dei Conti в Риме. Тогда россиянка во время высказывания комментариев относительно инцидента объявила о суммах, которые Италия предоставляет в качестве помощи Украине, и "предсказала", что страна упадет вся, потому что правительство "бессмысленно" тратит деньги налогоплательщиков.

"Захарова — это м*рзота. Надо понимать, кто такие россияне: они депортируют украинских детей в РФ, убивают мирных жителей, и именно так говорят о трагедиях, подобных этой", — заявлял Календа.

Стоит отметить, что герб Украины — не первая татуировка итальянского сенатора. Известно, что у него в частности есть татуировки с изображением акулы, которых очень любит Календа, и тату, символизирующие его партию.

