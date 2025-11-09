Італійський політик, який розкритикував росіянку Захарову, набив собі татуювання з гербом України (фото)

Італійський сенатор та лідер місцевої ліберальної партії "Дія" Карло Календа зробив собі татуювання з українською символікою, чим похизувався у соціальних мережах.

Карло Календа наніс собі на зап'ясток татуювання з зображенням герба України. Фотографію він виклав на своїй сторінці у мережі X 8 листопада.

"І тепер ми назавжди закарбували це в наших серцях", — додав короткий підпис політик.

Скриншот | допис з фотографією татуювання Карло Календи

Карло Календа неодноразово висловлював підтримку Україні і приїжджав сюди під час повномасштабного вторгнення Росії. Так, у грудні 2022 року італійський сенатор відвідав Львів, де став амбасадором реабілітаційного центру "НЕЗЛАМНІ", повідомляли у міській раді.

"Я буду продовжувати підтримувати Україну, бо від вашої перемоги залежить майбутнє усіх нас. Нам важливо доносити інформацію до італійців, щоб вони розуміли реальну ситуацію тут, у вас, якими мужніми і сильними ви є", — заявляв Календа під час візиту до Львова.

Також у 2022 році він приїжджав у Київ, де говорив про те, що українці не здадуться та не капітуюють. Політик також неодноразово висловлював позицію, що Україну необхідно забезпечити необхідним озброєнням та іншими ресурсами, аби вона могла протистояти російській агресії.

Кілька днів тому, 4 листопада, Карло Календа, як передає видання Ansa, різко відповів речниці Міністерства закордонних справ Росії Марії Захаровій через її заяви щодо обвалення частини середньовічної вежі Torre dei Conti у Римі. Тоді росіянка під час висловлення коментарів щодо інциденту оголосила про суми, які Італія надає як допомогу Україні, і "напророчила", що країна впаде вся, тому що уряд "безглуздо" витрачає гроші платників податків.

"Захарова — це м*рзота. Треба розуміти, хто такі росіяни: вони депортують українських дітей до РФ, вбивають мирних жителів, і саме так говорять про трагедії, подібні до цієї", — заявляв Календа.

Варто зазначити, що герб України — не перше татуювання італійського сенатора. Відомо, що у нього зокрема є татуювання з зображенням акули, яких дуже любить Календа, та тату, що символізують його партію.

Нагадаємо, 3 листопада медіа ANSA повідомило, що у Римі обвалилася середньовічна вежа, через що люди опинилися під завалами.

Також раніше італійське агентство ANSA писало, що у Вероні скасували виступ прихильника Путіна Абдразакова.