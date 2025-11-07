Італія скасувала виступ російського фаната Путіна Ільдара Абдразакова

Ільдар Абдразаков, відомий прихильник режиму Путіна, зіткнувся з наслідками своєї публічної позиції. У Вероні скасували його участь у постановці опери "Дон Жуан", запланованій на січень 2026 року.

Після хвилі протестів проти присутності артиста на сцені Teatro Filarmonico, організатори оголосили, що виступ Абдразакова не відбудеться. Представники театрального фонду прямо назвали співака "прибічником путінської політики", пише італійське агентство ANSA.

"Ільдар Абдразаков не братиме участі в опері "Дон Жуан", показ якої відбудеться у Вероні з 18 по 25 січня 2026 року", — йдеться в офіційній заяві театру.

Позиція Ільдара Абдразакова

Абдразаков неодноразово висловлював підтримку кремлівській владі та повномасштабному вторгненню в Україну. Ба більше, у 2024 році він став одним із представників Путіна на президентських виборах у РФ.

Через такі дії кар’єра співака за кордоном стрімко руйнується. Його виступи вже скасували у престижних театрах — Метрополітен-опера, Ла Скала та Сан-Карло, а також на Мюнхенському оперному фестивалі у 2023 році.

