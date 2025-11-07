Италия отменила выступление российского фаната Путина Ильдара Абдразакова

Ильдар Абдразаков, известный сторонник режима Путина, столкнулся с последствиями своей публичной позиции. В Вероне отменили его участие в постановке оперы "Дон Жуан", запланированной на январь 2026 года.

После волны протестов против присутствия артиста на сцене Teatro Filarmonico, организаторы объявили, что выступление Абдразакова не состоится. Представители театрального фонда прямо назвали певца "сторонником путинской политики", пишет итальянское агентство ANSA.

"Ильдар Абдразаков не будет участвовать в опере "Дон Жуан", показ которой состоится в Вероне с 18 по 25 января 2026 года", — говорится в официальном заявлении театра.

Позиция Ильдара Абдразакова

Абдразаков неоднократно выражал поддержку кремлевской власти и полномасштабному вторжению в Украину. Более того, в 2024 году он стал одним из представителей Путина на президентских выборах в РФ.

Из-за таких действий карьера певца за рубежом стремительно разрушается. Его выступления уже отменили в престижных театрах — Метрополитен-опера, Ла Скала и Сан-Карло, а также на Мюнхенском оперном фестивале в 2023 году.

