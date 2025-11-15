Вслед за LEGO и Барби: в Голливуде снимут фильм о популярных куклах Лабубу

Компания Sony Pictures приобрела права на съемку фильма о Лабубу — популярных игрушках, разработанных гонконгским художником Касингом Лунгом, которые производит компания Pop Mart.

Фильм о Лабубу пока нет ни одного продюсера или режиссера, поскольку соглашение было подписано только на этой неделе. Также неизвестно, будет ли экранизация анимационной, пишет The Hollywood Reporter.

Как отмечают в издании, ранее голливудские фильмы и мультфильмы задавали тренды для производства игрушек, однако в течение последнего десятилетия наблюдается обратная ситуация. На экраны выходит все больше фильмов, вдохновленными известными куклами.

Например, фильм "Барби" собрал более 1 миллиарда долларов в мировом прокате и получив восемь номинаций на "Оскар". До этого "LEGO. Фильм" также получил одобрение критиков и хорошие кассовые сборы.

В свою очередь Лабубу за последние годы обрела огромную популярность по нескольким причинам. Во-первых, Pop Mart использует их для продажи через "слепые коробки", что также стимулирует спрос. Вторым фактором стала демонстрация кукол знаменитостями.

На сегодня компания Sony Pictures не комментировала сообщения о создании фильма о Лабубе.

Напомним, преступники в масках ограбили магазин игрушек в штате Калифорния, похитив десятки Лабубу.

Фокус также сообщал, что таможенники предотвратили ввоз в Украину Лабубу на полмиллиона гривен на украинско-словацкой границе.