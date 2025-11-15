Слідом за LEGO та Барбі: в Голлівуді знімуть фільм про популярних ляльок Лабубу

Компанія Sony Pictures придбала права на зйомку фільму про Лабубу – популярні іграшки, розроблені гонконгським художником Касінгом Лунгом, які виробляє компанія Pop Mart.

Фільм про Лабубу наразі немає жодного продюсера чи режисера, оскільки угоду було підписано лише цього тижня. Також невідомо, чи буде екранізація анімаційною, пише The Hollywood Reporter.

Як зазначають у виданні, раніше голлівудські фільми та мультфільми задавали тренди для виробництва іграшок, однак протягом останнього десятиліття спостерігається зворотна ситуація. На екрани виходить все більше фільмів, натхненними відомими ляльками.

Наприклад, фільм "Барбі" зібрав понад 1 мільярд доларів у світовому прокаті та отримавши вісім номінацій на "Оскар". До цього "LEGO. Фільм" також отримав схвалення критиків та хороші касові збори.

Своєю чергою Лабубу за останні роки здобула величезну популярність з кількох причин. По-перше, Pop Mart використовує їх для продажу через "сліпі коробки", що також стимулює попит. Другим фактором стала демонстрація ляльок знаменитостями.

На сьогодні компанія Sony Pictures не коментувала повідомлення про створення фільму про Лабубу.

Нагадаємо, злочинці у масках пограбували магазин іграшок в штаті Каліфорнія, викравши десятки Лабубу.

Фокус також повідомляв, що митники запобігли ввезенню в Україну Лабубу на півмільйона гривень на українсько-словацькому кордоні.