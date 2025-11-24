Трамп требует перезапуска забытой кинофраншизы от режисера-преступника

Президент США давит на своих друзей-миллионеров и на голливудских продюсеров, чтобы они вернули на экраны комедийный боевик "Час пик" с Крисом Такером и Джеки Чаном.

Дональд Трамп близок с владельцем Paramount Ларри Эллисоном, третьим по богатству человеком в мире, который также сделал значительные пожертвования на избирательные кампании президента США. И Трамп надеется, что именно Эллисон возродит "Час пик" исключительно потому, что ему нравится эта франшиза, пишет Daily Beast.

Трейлер фильма "Час пик"

Помимо того, что Эллисон владеет крупной долей в софтверном гиганте Oracle, его называют одним из союзников Трампа, который потенциально может взять на себя управление TikTok.

Студия Эллисона Paramount, которой руководит его сын Дэвид, готовится приобрести кинокомпанию Warner, занимающуюся каталогом и производством фильмов. Трамп уже высказывает предположения о будущих проектах Paramount, в частности, об одной из франшиз.

Издание ссылается на человека, непосредственно знакомого с ходом переговоров, который утверждает, что Трамп "лично надавил" на Эллисона, чтобы тот возродил франшизу про полицейских-приятелей с Джеки Чаном и Крисом Такером "Час пик".

Первый фильм "Час пик" вышел в 1998 году и собрал в мировом прокате 245,3 миллиона долларов. За ним последовали "Час пик 2" в 2001 году и "Час пик 3" в 2007 году.

Главная загвоздка в том, что "Час пик" снимал режиссер Бретт Ратнер, которого обвиняли в изнасиловании и сексуальных домогательствах актеры и сотрудники съемочной площадки. Поэтому после фильма "Выживший" с Леонардо ДиКаприо в 2015 году Ратнер стал персоной нон-грата в Голливуде. Он все обвинения отрицал.

Хотя другие студии не хотели браться за перезагрузку "Часа пик", если Ратнер будет режиссером, для Paramount это может не стать проблемой, поскольку у режиссера любимой франшизы Трампа тесные связи с MAGA.

Бретт Ратнер не снимал фильмов с 2015 года Фото: Скриншот

Ранее уже разразился скандал, когда стало известно, что первым проектом Ратнера после скандала станет документальный фильм о Мелании Трамп стоимостью 40 миллионов долларов, который должен выйти в январе на Amazon.

В нем рассказывается о жизни первой леди за 20 дней до инаугурации ее мужа в 2025 году, на которой присутствовал целый ряд технологических гигантов, включая основателя Amazon Джеффа Безоса.

Также под вопросом участие главных звезд. Джеки Чану уже 71 год и он страдает от последствий многочисленных травм, полученных на съемках.

Джеки Чан и Кри Такер в фильме "Час пик" Фото: Скриншот

А Крис Такер дружит с президентами-демократами Биллом Клинтоном и Бараком Обамой, а в июле 2024 года его сфотографировали с плакатом Камалы Харрис на предвыборном митинге.

Какие фильмы любит Дональд Трамп

Но у президента США есть список забытых хитов, которые он вполне может захотеть переснять. Инсайдеры говорят, что Трамп в восторге от фильма Жан-Клода Ван Дамма 1988 года "Кровавый спорт", и называет его "невероятным, фантастическим фильмом".

Другие любимые фильмы президента США — "Славные парни", "Унесенные ветром", "Гражданин Кейн", "Крестный отец" и "Хороший, плохой, злой".

Он и сам своего рода кинозвезда. Трамп не только появлялся на экране в эпизодических ролях, но и получил звезду на Голливудской Аллее славы в 2007 году за свою роль ведущего реалити-шоу The Apprentice.

