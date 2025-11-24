Трамп вимагає перезапуску забутої кінофраншизи від режисера-злочинця

Президент США тисне на своїх друзів-мільйонерів і на голлівудських продюсерів, щоб вони повернули на екрани комедійний бойовик "Година пік" з Крісом Такером і Джекі Чаном.

Дональд Трамп близький із власником Paramount Ларрі Еллісоном, третьою за багатством людиною у світі, яка також зробила значні пожертви на виборчі кампанії президента США. І Трамп сподівається, що саме Еллісон відродить "Годину пік" виключно тому, що йому подобається ця франшиза, пише Daily Beast.

Трейлер фільму "Година пік"

Крім того, що Еллісон володіє великою часткою в софтверному гіганті Oracle, його називають одним із союзників Трампа, який потенційно може взяти на себе управління TikTok.

Студія Еллісона Paramount, якою керує його син Девід, готується придбати кінокомпанію Warner, що займається каталогом і виробництвом фільмів. Трамп уже висловлює припущення про майбутні проєкти Paramount, зокрема про одну з франшиз.

Видання посилається на людину, безпосередньо знайому з перебігом переговорів, яка стверджує, що Трамп "особисто натиснув" на Еллісона, щоб той відродив франшизу про поліцейських-приятелів із Джекі Чаном і Крісом Такером "Година пік".

Перший фільм "Година пік" вийшов 1998 року і зібрав у світовому прокаті 245,3 мільйона доларів. За ним пішли "Година пік 2" 2001 року і "Година пік 3" 2007 року.

Головна заковика в тому, що "Годину пік" знімав режисер Бретт Ратнер, якого звинувачували в зґвалтуванні та сексуальних домаганнях актори і співробітники знімального майданчика. Тож після фільму "Той, хто вижив" з Леонардо ДіКапріо 2015 року Ратнер став персоною нон-грата в Голлівуді. Він усі звинувачення заперечував.

Хоча інші студії не хотіли братися за перезавантаження "Години пік", якщо Ратнер буде режисером, для Paramount це може не стати проблемою, оскільки у режисера улюбленої франшизи Трампа тісні зв'язки з MAGA.

Бретт Ратнер не знімав фільмів з 2015 року Фото: Скриншот

Раніше вже вибухнув скандал, коли стало відомо, що першим проєктом Ратнера після скандалу стане документальний фільм про Меланію Трамп вартістю 40 мільйонів доларів, який має вийти в січні на Amazon.

У ньому розповідається про життя першої леді за 20 днів до інавгурації її чоловіка 2025 року, на якій була присутня ціла низка технологічних гігантів, включно із засновником Amazon Джефом Безосом.

Також під питанням участь головних зірок. Джекі Чану вже 71 рік і він страждає від наслідків численних травм, отриманих на зйомках.

Джекі Чан і Крі Такер у фільмі "Година пік" Фото: Скриншот

А Кріс Такер дружить із президентами-демократами Біллом Клінтоном і Бараком Обамою, а в липні 2024 року його сфотографували з плакатом Камали Гарріс на передвиборчому мітингу.

Які фільми любить Дональд Трамп

Але у президента США є список забутих хітів, які він цілком може захотіти перезняти. Інсайдери кажуть, що Трамп у захваті від фільму Жан-Клода Ван Дамма 1988 року "Кривавий спорт", і називає його "неймовірним, фантастичним фільмом".

Інші улюблені фільми президента США — "Славні хлопці", "Віднесені вітром", "Громадянин Кейн", "Хрещений батько" і "Хороший, поганий, злий".

Він і сам свого роду кінозірка. Трамп не тільки з'являвся на екрані в епізодичних ролях, а й отримав зірку на Голлівудській Алеї слави 2007 року за свою роль ведучого реаліті-шоу The Apprentice.

