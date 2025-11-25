Лемурам Мадагаскара грозит вымирание: исследователи выяснили неожиданную причину (фото)

Лемуры Мадагаскара, которые завоевали любовь детей и взрослых по всему миру благодаря популярному мультфильму, тысячами оказываются на тарелках состоятельных людей. Их мясо стоит втрое дороже говядины и считается символом статуса.

Об угрозе для популяции мадагаскарских лемуров из-за гастрономических предпочтений богатых людей на африканском острове пишет The New York Times. По словам авторов статьи, в стране считают, что мясо лемура способствует силе и крепкому здоровью. Местные жители описывают его вкус как сладковатый.

Опубликованное 22 ноября в журнале Conservation Letters исследование свидетельствует, что состоятельные слои населения на Мадагаскаре, которые зарабатывают тысячи долларов США в год, представляют серьезную угрозу для лемуров, которые исчезают как вид.

"Я знал, что охота происходит ради существования, а иногда и для ресторанов, но масштабы этого просто отвратительны", — сказал Рассел Миттермайер, главный природоохранный директор международной природоохранной группы Re:wild, которая помогла профинансировать исследование.

Відео дня

Согласно оценке торговли лемурами в городах Мадагаскара, проведенной в течение последних четырех лет, более 10 000 лемуров были проданы для приготовления дорогих блюд в 17 городах страны.

Поставщики и покупатели лемуров рассказали исследователям, что спрос на приматов растет. По словам журналистов, лемуров на Мадагаскаре подают с рисом или другим гарниром. Согласно исследованию, почти 95% лемуров были проданы непосредственно клиентам, и только остальные 5% — ресторанам или посредникам. Их едят дома как особые угощения или в ресторанах по особому случаю, а иногда — для якобы лечебных свойств, не доказанных научно.

Бывший министр окружающей среды и устойчивого развития Мадагаскара Макс Андонирина Фонтен, покинувший пост после роспуска правительства страны в сентябре, сказал, что власти удивлены результатами исследования и намерены провести расследование. В течение 2024-2025 годов, по его словам, никаких дел по охоте на лемуров или их потребления в пищу расследовано не было.

На Мадагаскаре отлавливают лемуров вари для употребления в пищу Фото: Wikipedia

Мадагаскарские лемуры под угрозой вымирания

Авторы статьи отметили, что лемуры в дикой природе встречаются только на Мадагаскаре. Они не только являются привлекательным для туристов украшением острова, но и играют важную роль в распространении семян и опылении лесов. Более 60 лет назад охота на лемуров на Мадагаскаре была запрещена, однако запрет не действовал на охоту для натурального хозяйства.

По данным исследователей, чаще всего в пищу употребляют бурых и лемуров вари — они больше по размерам и считаются самыми вкусными, к тому же их легко ловить. Эти виды приматов исчезают из многих природоохранных территорий и их популяция стремительно сокращается.

Журналисты отметили, что Мадагаскар, расположенный к западу от побережья Восточной Африки, является одной из беднейших стран мира, и по информации Организации Объединенных Наций почти половина мадагаскарских детей страдают от постоянного недоедания. Несмотря на это, новое исследование показывает, что падение популяции лемуров вызывает не бедность, а отлов животных для ресторанов и на продажу частным лицам.

Исследователи предлагают изменить восприятие мяса лемуров в обществе с помощью публичных кампаний, информируя население о рисках заболеваний.

"Я согласен, нам нужно больше работать над спросом, чем над предложением. Вы можете поймать людей, которые ловят лемуров в лесу, но если вы их арестуете, завтра их заменят", — сказал бывший чиновник Фонтейн.

Напомним, в июне Фокус со ссылкой на "Книгу рекордов Гиннеса" писал о самом старом в мире лемуре, который живет в Шотландии, имеет 25 внуков и любит загорать.

В январе в Государственной пограничной службе Украины рассказывали, что поляк хотел незаконно вывезти за границу мадагаскарских лемуров и предлагал за это украинским пограничникам 1 900 долларов и 100 евро взятки.