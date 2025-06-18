Имеет 25 внуков и любит загорать: в сети показали самого старого в мире лемура (фото)

Самый старый лемур на планете, Стампи в Шотландии, отпраздновал 39-й день рождения: животное примерно на 10 лет дольше прожило, чем среднестатистические лемуры, обитающие в неволе и в дикой природе. Стампи подарил миру 11 потомков, которые взамен родили ему 25 внуков и уже 6 правнуков: сам лемур радует как посетителей, так и работников зоопарка, ведь имеет особые привычки.

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39-летний лемур Стампи любит есть свежую траву и сладкий картофель, а еще — очень любит загорать. Несмотря на то, что имеет довольно почтенный возраст, животное обладает отличным здоровьем, рассказали на сайте "Книги рекордов Гиннеса".

Книга рекордов Гиннеса | самый старый лемур ест торт

Стампи родился примерно в июне 1986 года в графстве Суррей, Великобритания, а впоследствии переехал в Шотландию. Сейчас он живет там с двумя своими сыновьями — Редом, которому 21 год, и Джулианом, которому исполнилось 20 лет.

Книга рекордов Гиннеса | самый старый лемур в мире

Опекуны лемура Стампи утверждают, что он находится в прекрасной форме, хотя его зрение с годами несколько ухудшилось, а также появилась определенная скованность в суставах.

Книга рекордов Гиннеса | самый старый лемур

В течение своей жизни Стампи внес свой вклад в сохранение лемуров и привлечение общественности, став отцом 11 потомков. Его потомство взамен родило 25 внуков для Стампи. Также у него есть 6 правнуков и даже 1 праправнучка.

Книга рекордов Гиннеса | Стампи в окружении семьи лемуров

В открытых источниках есть информация о том, что средняя продолжительность жизни кольцехвостых лемуров под опекой человека составляет 20-25 лет, а в дикой природе она уменьшается до менее чем 20 лет. Стампи уверенно переплюнул эти показатели, и, судя по всему, не собирается останавливаться.

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