Має 25 онуків і любить засмагати: у мережі показали найстарішого у світі лемура (фото)

Найстаріший лемур на планеті, Стампі у Шотландії, відсвяткував 39-й день народження: тварина приблизно на 10 років довше прожила, ніж середньостатистичні лемури, що мешкають у неволі та у дикій природі. Стампі подарував світу 11 нащадків, які натомість народили йому 25 онуків та вже 6 правнуків: сам лемур милує як відвідувачів, так і працівників зоопарку, адже має особливі звички.

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39-річний лемур Стампі полюбляє їсти свіжу траву та солодку картоплю, а ще — дуже любить засмагати. Попри те, що має доволі поважний вік, тварина володіє чудовим здоров'ям, розповіли на сайті "Книги рекордів Гіннеса".

Книга рекордів Гіннеса | найстаріший лемур їсть торт

Стампі народився приблизно в червні 1986 року в графстві Суррей, Велика Британія, а згодом переїхав до Шотландії. Наразі він живе там із двома своїми синами — Редом, якому 21 рік, та Джуліаном, якому виповнилося 20 років.

Книга рекордів Гіннеса | найстаріший лемур у світі

Опікуни лемура Стампі стверджують, що він перебуває у чудовій формі, хоча його зір з роками дещо погіршився, а також з'явилася певна скутість у суглобах.

Книга рекордів Гіннеса | найстаріший лемур

Протягом свого життя Стампі зробив свій внесок у збереження лемурів та залучення громадськості, ставши батьком 11 нащадків. Його потомство натомість народило 25 онуків для Стампі. Також у нього є 6 правнуків та навіть 1 праправнучка.

Книга рекордів Гіннеса | Стампі в оточенні сім'ї лемурів

У відкритих джерелах є інформація про те, що середня тривалість життя кільцехвостих лемурів під опікою людини становить 20–25 років, а в дикій природі вона зменшується до менше ніж 20 років. Стампі впевнено переплюнув ці показники, і, судячи з усього, не збирається зупинятися.

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