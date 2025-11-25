Лемурам Мадагаскару загрожує вимирання: дослідники з'ясували несподівану причину (фото)

Лемури Мадагаскару, які завоювали любов дітей і дорослих по всьому світу завдяки популярному мультфільму, тисячами опиняються на тарілках заможних людей. Їхнє м'ясо коштує втричі дорожче за яловичину та вважається символом статусу.

Про загрозу для популяції мадагаскарських лемурів через гастрономічні вподобання багатих людей на африканському острові пише The New York Times. За словами авторів статті, в країні вважають, що м'ясо лемура сприяє силі та міцному здоров'ю. Місцеві жителі описують його смак як солодкуватий.

Опубліковане 22 листопада в журналі Conservation Letters дослідження свідчить, що заможні верстви населення на Мадагаскарі, які заробляють тисячі доларів США на рік, становлять серйозну загрозу для лемурів, які зникають як вид.

"Я знав, що полювання відбувається заради існування, а іноді й для ресторанів, але масштаби цього просто огидні", — сказав Рассел Міттермаєр, головний природоохоронний директор міжнародної природоохоронної групи Re:wild, яка допомогла профінансувати дослідження.

Відео дня

Згідно з проведеною протягом останніх чотирьох років оцінкою торгівлі лемурами в містах на Мадагаскарі, понад 10 000 лемурів продано для приготування дорогих страв у 17 містах країни.

Постачальники та покупці лемурів розповіли дослідникам, що попит на приматів зростає. За словами журналістів, лемурів на Мадагаскарі подають з рисом чи іншим гарніром. Згідно з дослідженням, майже 95% лемурів були продані безпосередньо клієнтам, і лише решта 5% — ресторанам чи посередникам. Їх їдять вдома як особливі частування чи в ресторанах з особливої нагоди, а іноді — задля нібито лікувальних властивостей, не доведених науково.

Колишній міністр навколишнього середовища та сталого розвитку Мадагаскару Макс Андоніріна Фонтен, що залишив посаду після розпуску уряду країни у вересні, сказав, що влада здивована результатами дослідження та має намір провести розслідування. Протягом 2024-2025 років, за його словами, жодних справ щодо полювання на лемурів чи їх споживання в їжу розслідувано не було.

На Мадагаскарі відловлюють лемурів варі для вживання в їжу Фото: Wikipedia

Мадагаскарські лемури під загрозою вимирання

Автори статті зазначили, що лемури в дикій природі зустрічаються лише на Мадагаскарі. Вони не лише є привабливою для туристів окрасою острова, а й грають важливу роль у розповсюдженні насіння та запиленні лісів. Понад 60 років тому полювання на лемурів на Мадагаскарі було заборонено, проте заборона не діяла на полювання для натурального господарства.

За даними дослідників, найчастіше в їжу вживають бурих і лемурів варі — вони більші за розмірами та вважаються найсмачнішими, до того ж їх легко ловити. Ці види приматів зникають з багатьох природоохоронних територій і їхня популяція стрімко скорочується.

Журналісти зауважили, що Мадагаскар, розташований на захід від узбережжя Східної Африки, є однією з найбідніших країн світу, і за інформацією Організації Об'єднаних Націй майже половина мадагаскарських дітей страждають від постійного недоїдання. Попри це, нове дослідження показує, що падіння популяції лемурів спричиняє не бідність, а вилов тварин для ресторанів і на продаж приватним особам.

Дослідники пропонують змінити сприйняття м'яса лемурів в суспільстві за допомогою публічних кампаній, інформуючи населення про ризики захворювань.

"Я погоджуюся, нам потрібно більше працювати над попитом, ніж над пропозицією. Ви можете спіймати людей, які ловлять лемурів у лісі, але якщо ви їх заарештуєте, завтра їх замінять", — сказав колишній урядовець Фонтейн.

Нагадаємо, у червні Фокус з посиланням на "Книгу рекордів Гіннеса" писав про найстарішого у світі лемура, який живе в Шотландії, має 25 онуків і любить засмагати.

В січні в Державній прикордонній службі України розповідали, що поляк хотів незаконно вивезти за кордон мадагаскарських лемурів і пропонував за це українським прикордонникам 1 900 доларів і 100 євро хабаря.