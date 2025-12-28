"Рядом с ним есть шаман": топпастор Трампа указал, кому поклоняется Путин

Глава Кремля Владимир Путин пытается разговаривать и создавать впечатление христианина, но на самом деле есть определенные признаки, свидетельствующие о том, что он поклоняется оккультизму.

Путин находится под значительным влиянием шамана, который является приближенным к нему и находится рядом. Об этом в эфире "Еспресо" рассказал пастор-евангелист Марк Бернс, которого журнал Time когда-то назвал "топпастором Дональда Трампа".

"Прежде всего, многие из нас считают, опираясь на имеющиеся у нас доказательства, что Владимир Путин поклоняется оккультизму и что он не христианин", — заявил Бернс.

Путин стремится создать образ человека, который верит в Бога и якобы придерживается христианских ценностей, исповедуя их. Однако это лишь своего рода прикрытие, поскольку за этим кроется его вера в шаманство.

Відео дня

"Он в значительной степени руководствуется колдовством, и рядом с ним есть шаман, связанный с колдовскими практиками, который очень-очень близок к нему", — пояснил топпастор Трампа.

Марк Бернс привел пример из российской истории, который ему напоминает Путина и его шамана. Это — российский царь Николай II и Григорий Распутин, который был приближенным к царской семье и которому удавалось оказывать на нее влияние.

"Так же и у Владимира Путина есть собственный "Распутин" — этот шаман, этот загадочный человек, который очень близок к нему", — подчеркнул пастор.

Марк Бернс также добавил, что убежден в том, что Кремль должен быть наказан за военные преступления, которые совершил в отношении Украины. Он утверждает, что такого мнения придерживаются также другие члены Конгресса США — и демократы, и республиканцы.

Стоит отметить, что о вероятной связи Путина с шаманами ранее писали в СМИ. Так, издание Der Spiegel в сентябре 2024 года раскрыло, что глава Кремля ездил советоваться относительно войны с шаманами в Монголию и Туву, хотя официальных доказательств этому нет. Они якобы пообещали Путину "успешную войну".

Напомним, в сентябре Марк Бернс в интервью для "КИЕВ24" заявил, что терпение Трампа к Путину заканчивается, угрожая эскалацией против Кремля.

В марте главный раввин Украины Моше Асман сообщил, что Марк Бернс посетил Украину, побывав в Буче, Ирпене и Бородянке.