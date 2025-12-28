"Поруч із ним є шаман": топпастор Трампа вказав, кому поклоняється Путін

Очільник Кремля Володимир Путін намагається розмовляти та створювати враження християнина, але насправді є певні ознаки, які свідчать про те, що він поклоняється окультизму.

Путін перебуває під значним впливом шамана, який є наближеним до нього та перебуває поруч. Про це в етері "Еспресо" розповів пастор-євангеліст Марк Бернс, якого журнал Time колись назвав "топпастором Дональда Трампа".

"Перш за все, багато хто з нас вважає, спираючись на наявні у нас докази, що Володимир Путін поклоняється окультизму і що він не християнин", — заявив Бернс.

Путін прагне створити образ людини, яка вірить у Бога і нібито дотримується християнських цінностей, сповідуючи їх. Проте це лише свого роду прикриття, оскільки за цим криється його віра у шаманство.

"Він значною мірою керується чаклунством, і поруч із ним є шаман, пов’язаний з чаклунськими практиками, який дуже-дуже близький до нього", — пояснив топпастор Трампа.

Відео дня

Марк Бернс навів приклад з російської історії, який йому нагадує Путіна та його шамана. Це — російський цар Микола II та Григорій Распутін, що був наближеним до царської родини і якому вдавалося чинити на неї вплив.

"Так само й у Володимира Путіна є власний "Распутін" — цей шаман, ця загадкова людина, що дуже близька до нього", — підкреслив пастор.

Марк Бернс також додав, що переконаний у тому, що Кремль повинен бути покараним за воєнні злочини, які скоїв щодо України. Він стверджує, що такої думки дотримуються також інші члени Конгресу США — і демократи, і республіканці.

Варто зазначити, що про ймовірний зв'язок Путіна з шаманами раніше писали у ЗМІ. Так, видання Der Spiegel у вересні 2024 року розкрило, що очільник Кремля їздив радитися щодо війни з шаманами у Монголію та Туву, хоча офіційних доказів цьому немає. Вони нібито пообіцяли Путіну "успішну війну".

Нагадаємо, у вересні Марк Бернс в інтерв'ю для "КИЇВ24" заявив, що терпіння Трампа до Путіна закінчується, погрожуючи ескалацією проти Кремля.

У березні головний рабин України Моше Асман повідомив, що Марк Бернс відвідав Україну, побувавши у Бучі, Ірпені та Бородянці.