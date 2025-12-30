Как будет делиться мир в XXI веке: могут ли быть эффективными альянсы без участия США

Новые союзы могут формироваться не вокруг проигрывающих в своей эффективности государств, а вокруг ТНК или суверенного фонда, который грамотно выстроит социальную базу сторонников. Государство при таких обстоятельствах станет не более чем силовой поддержкой интересов, которые будут продвигать данные структуры. И не исключительно, что эта поддержка будет пользоваться ядерным зонтиком.

Мир трансформируется. Мы не на пороге нового порядка, а в процессе его формирования. США больше не является глобальным лидером и, к сожалению, основным аргументом этому тезису является российская агрессия против Украины. В свои лучшие годы Белый дом мог одним звонком остановить конфликт. Сейчас Кремль может себе позволить просто игнорировать мнение за океаном. Однако каким будет этот новый мир? Снова разделится на многочисленные союзы, из которых выживут лишь сильнейшие путем жестокого естественного отбора, как это было уже в прошлом? Или, возможно, на этот раз человечество придумает что-то новое, что принесет глобальный мир навсегда — или... новую мировую войну. Фокус разбирался, куда движется современный мир.

Богатые страны ищут себе ядерные зонтики

В сентябре 2025 года по миру пролетела новость, которой далеко не все уделили должное внимание. Саудовская Аравия и Пакистан заключили между собой оборонный альянс, одним из условий которого является признание, что нападение на одну из сторон приравнивается к нападению на обе. Некий аналог пятой статьи Устава НАТО. В чем же такая значимость пакта между не самыми могущественными государствами мира? А как раз в этом. Ведь обе страны не являются и самыми слабыми в этом мире.

Пакистан, кстати, является ядерным государством, в то время как Саудовская Аравия является богатой страной, вкладывающейся в развитие технологий и инноваций. В 2015 году Саудовское королевство осуществило неудачную интервенцию в Йемен. То что должно было продемонстрировать ее региональное лидерство показало слабость этой монархии. Оказалось, что для создания боеспособной армии недостаточно просто нафаршировать ее лучшим оружием. Боеспособность армии всегда определялась храбростью ее воинов и, очевидно XXI век скорее всего не станет исключением в этом вопросе. Возможно, со временем в Эр-Рияде смогут проделать работу над ошибками и таки создадут боеспособное войско, по крайней мере потенциал для этого есть. Но на это могут уйти годы.

При таких обстоятельствах союз с бедным, но боеспособным ядерным Пакистаном — именно то, что нужно королевству. Это как богатый денди, нанявший себе в охрану бедного, но физически мощного выходца из трущоб. Но что этот союз означает в рамках геополитики?

Он указывает, что средние государства могут объединяться в свои альянсы без координационной роли кого-то могущественного (обычно в таком случае имеют в виду США, Россию или Китай). Еще во времена Холодной войны приобрело размах "Движение неприсоединения", в которое входили в частности Индия, Югославия, Египет, Индонезия и многие другие государства мира. Но единственное, что по-настоящему объединяло эти государства — это желание не присоединяться к блокам, где лидировали сверхдержавы — США и СССР.

Могут ли быть эффективными альянсы без участия США?

После распада коммунистического блока единственными по-настоящему влиятельными альянсами были те, где лидировали США. Здесь своеобразным исключением является Европейский союз, в котором США не присутствовали формально, но демонстрировали моральное присутствие и когда сейчас стороны пошли на конфронтацию в ЕС обнажились существенные проблемы.

Интересно, что объединение нескольких сверхмогущественных государств — БРИКС тоже не смогло составить существенной конкуренции для США. По сути БРИКС оказался неким "клубом по интересам", основным объединяющим фактором которого является неприязнь к США и возглавляемому ими мировому порядку.

Такие объединения как Меркосур, АСЕАН, Лига арабских государств или Африканский союз так и не стали действительно действенными альянсами, а скорее набором межгосударственных организаций с ограниченным влиянием.

По сути БРИКС оказался неким "клубом по интересам", основным объединяющим фактором которого является неприязнь к США Фото: Секрет фирмы

Провальным проектом является и попытка России дать ответ НАТО — Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ). Тоже по своей сути декларативный альянс. На этом фоне все проблемы ЕС и НАТО уже еще не сносят их с пьедестала мирового первенства именно потому, что у всех остальных проблемы еще больше.

Сколько бы Индия и Китай не повторяли мантру о Глобальном Юге, однако в реальности речь идет о совокупности стран, которые не относят себя к Западной цивилизации, но какой-то четко сформулированной альтернативной концепции тоже не предлагают. Де-факто — это некие наследники Движения неприсоединения.

На фоне всех этих неудачных попыток объединиться в альянс без гегемона или даже альянсы с гегемонами пакт между Пакистаном и Саудовской Аравией действительно выглядит чем-то по-настоящему интересным. Правда, только время и способность этого объединения решать реальные геополитические задачи продемонстрирует его действенность.

Другим интересным примером альянса является Конфедерация государств Сахеля, представленная летом 2024 года. Такой себе союз "плохих парней". Представляют ли реальную силу эти три государства в глобальном аспекте? Конечно, нет. Но они могут стать примером для подражания, как похожие между собой режимы могут объединяться и торпедировать устоявшиеся международные нормы. Так, например, уже осенью 2025 года они синхронно вышли из Международного уголовного суда. Пожалуй, не самая влиятельная организация в мире, но "самое длинное путешествие начинается с маленького шага". Так что дальше может быть.

Эти государства обладают определенными запасами различных редких полезных ископаемых. В частности, урана, который теоретически могут поставлять таким давним "изгоям" как Иран или КНДР. А если такие союзы будут множиться? Где граница, перейдя которую Тегеран и Пхеньян больше не будут считаться "изгоями"?

Разделение на блоки или на негосударственные объединения?

И здесь мы подходим к другому вызову, с которым сталкиваются все, кто пытается спрогнозировать развитие международных отношений в XXI веке. А сохранится ли действующая система организации человеческих сообществ в этом веке вообще? Ведь разделение мира на национальные государства впервые было закреплено в Вестфальской мирной системе, ознаменовавшей завершение Тридцатилетней войны в Европе в середине XVII века. И только после Второй мировой войны такая логика организации общества (национальные государства) распространилась на весь мир.

Однако во времена глобального управления Америкой были запущены процессы, которые способны разрушить эту систему. Это распространение транснационального капитала. Идеологи неолиберализма считали тесные экономические связи между государствами залогом мира.

Но со временем эта система начала развиваться автономно и в направлении, которое могли спрогнозировать далеко не все. Транснациональные корпорации (ТНК) начали заменять государственные интересы своими. То есть если в начале, например проникновение американского и европейского капитала в Китай было продиктовано вроде бы желанием "прикрепить" к себе Поднебесную, то со временем основной целью стало получение прибыли этими компаниями, используя местную дешевую рабочую силу. Теперь они из агентов влияния Запада в Китае превратились скорее в китайских лоббистов в своих государствах, продвигая выгодные Пекину решения в обмен на преференции для своего бизнеса в КНР.

Корпорации вместо государств

Но ситуация продолжала развиваться и ТНК уже сами становились чем-то похожими на государства. Они стали определять образ жизни людей и часто благосостояние отдельно взятого гражданина стало зависеть от компании, в которой он работает, а не от политической ситуации в его стране. Наконец, когда есть хорошая должность с надлежащей заработной платой всегда можно релоцироваться, а вот потеряв рабочее место, не факт что человек найдет такое же в своей стране.

В принципе, что-то похожее уже было в эру "великих географических открытий", когда огромные компании колонизировали территории Америки, Африки и Азии. Но они были национальными. То есть их интересовало развитие собственного государства. Для ТНК же наоборот идеальным является мир, где государств в современном их понимании нет вообще.

А теперь — основная особенность грядущих десятилетий. Это сосуществование в одном времени и пространстве амбициозных ТНК, государственных корпораций в авторитарных государствах (вроде Газпрома или Роснефти), которые при необходимости подчинят свои интересы государственной стратегии и суверенных фондов богатых монархий арабского мира.

По своей сути суверенные фонды от Катара до Марокко — это такие себе продвинутые государственные компании, которые используют деспотическую суть тамошних режимов, как свое конкурентное преимущество. Ведь их никто не контролирует и их бюджет никто не ограничивает. Они могут засыпать деньгами любого конкурента в любой отрасли. Ярким примером является европейский футбол, где клубы, которыми владеют ТНК (то есть их основной целью является прибыль) не могут соревноваться с суперклубами, получившими спонсоров из Персидского залива.

При таких обстоятельствах новые союзы могут формироваться не вокруг государств, проигрывающих в своей эффективности каждой вышеупомянутой структуре. А вокруг ТНК или суверенного фонда, который грамотно выстроит благодаря своей мягкой силе вокруг себя социальную базу сторонников. Государство же при таких обстоятельствах станет не более чем силовой поддержкой интересов, которые будут продвигать данные структуры. Возвращаясь к началу этой статьи — не исключено, что эта поддержка будет пользоваться ядерным зонтиком.

Теперь ситуация, при которой какой-нибудь суверенный фонд просто заваливает деньгами какое-то малое, но стратегически важное государство, развивая в нем фактически свое сообщество, вполне реальна. И если правительство этого государства решит законодательно ограничить деятельность этого фонда или ТНК, то непременно уже будет иметь дело с военной силой, стоящей за этой организацией.

Суверенные фонды уже формируют систему пока лишь легких форм интеграционных объединений вокруг ОАЭ, и Саудовской Аравии. Они успешно конкурируют с той же Турцией, которая действует более классическими методами, в частности использует ТНК, подчиненные правительству. А вот ТНК из западных государств этот регион покидают, не выдерживая конкуренции. Вот так вполне может выглядеть формирование новой повестки дня в мире в ближайшие десятилетия.