Семья пошла в мавзолей: жена Ким Чен Ына появилась на публике впервые за долгое время

Ким Чен Ын с женой и дочкой Ким Чжу Э в сопровождении генералов и чиновников отправились на Новый год отправились в Кумсусан, где похоронены его дед и отец и где, когда-то окажется и сам северокорейский диктатор.

Неожиданно на фото оказалась супруга Ким Чен Ына, которая уже давно не появлялась на публичных мероприятиях. И его дочь, которую, как считают аналитики, он готовит в свои преемницы. Это был первый визит Ким Чжу Э в "Дворец солнца Кумсусан", как называют мавзолей в Пхеньяне, пишет NBC News.

Ким Чжу Э с матерью вышла в свет Фото: KCNA

Интересно, но Ким Чен Ир и Ким Ир Сен не считаются в Северной Корее почившими в традиционном смысле этого слова. Поэтому в официальном сообщении агентства KCNA говорится, что "товарищ Ким Чен Ын посетил Зал Вечной Жизни и передал новогодние поздравления Великому Вождю и Великому Генералу", так, будто бы они еще живы.

Зал Вечной Жизни в мавзолее Кумсусан

В последние три года Чжу Э все чаще появляется в государственных СМИ, что подпитывает предположения аналитиков и южнокорейской разведки о том, что она может стать лидером страны в четвертом поколении.

Чон Сон Чан, вице-президент аналитического центра "Институт Седжон", расценил первое появление Чжу Э во дворце Кумсусан как продуманный шаг ее отца в преддверии предстоящего съезда правящей партии, на котором может быть официально оформлено ее назначение.

Ким Чен Ын также сопровождали его жена Ли Соль Чжу и высокопоставленные чиновники во время визита 1 января. На фотографиях, опубликованных государственным информационным агентством KCNA, Чжу Э находится между своими родителями в главном зале Дворца Солнца Кумсусан.

Дворец Солнца Кумсусан, или мавзолей Кумсусан

Хон Мин, эксперт по Северной Корее, заявил, что Северная Корея создает образ "стабильной семьи" Кима, показывая его жену и дочь вместе с ним на важных мероприятиях.

Ким Чжу Э – что известно о дочке Ким Чен Ына

Ким Чжу Э, которая, как полагают, родилась в начале 2010-х годов. В сентябре она отправилась в Пекин со своим отцом, совершив свою первую публичную поездку за границу.

Считается, что ей около 13 лет. О дочери Ына впервые упомянул американский баскетболист Деннис Родман после своего визита в Северную Корею в 2013 году, но оно не было подтверждено ни правительством Северной Кореи, ни южнокорейской разведкой. Северокорейские перебежчикиутверждали, что у нее два имени: Чжу Э и Ын Чжу.

Ким Чжу Э Фото: KCNA

Впервые она появилась на публике вместе со своим отцом на запуске ракеты в 2022 году. Государственные СМИ первоначально называли ее "любимой" и "драгоценной" дочерью Ким Чен Ына, прежде чем добавить прилагательное "уважаемая", которое обычно используется для обозначения самых почитаемых членов северокорейского общества, таких как сам Ким Чен Ын.

Про ее мать известно еще меньше. Она происходит из семьи политической элиты КНДР и училась в Китае. Она была известной певицей до замужества, но теперь это тщательно скрывается. Также СМИ утверждают, что Ли Соль Чжу посетила Южную Корею в 2005 году в составе северокорейской команды чирлидеров во время чемпионата Азии по легкой атлетике. Говорят, что она была среди 90 чирлидеров, которые скандировали "Мы едины!". Сообщается, что она всего у нее трое детей, но на публике появляется только Чжу Э.

Напомним, ранее Ким Чен Ын показывал своей дочке новую атомную субмарину КНДР.

А также Ким Чжу Э появлялась с отцом на открытии нового курорта Вонсан возле ядерного полигона.