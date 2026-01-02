Сім'я пішла в мавзолей: дружина Кім Чен Ина з'явилася на публіці вперше за довгий час

Кім Чен Ин з дружиною і донькою Кім Чжу Е в супроводі генералів і чиновників вирушили на Новий рік вирушили в Кумсусан, де поховані його дід і батько і де, колись опиниться і сам північнокорейський диктатор.

Несподівано на фото опинилася дружина Кім Чен Ина, яка вже давно не з'являлася на публічних заходах. І його дочка, яку, як вважають аналітики, він готує у свої наступниці. Це був перший візит Кім Чжу Е в "Палац сонця Кумсусан", як називають мавзолей у Пхеньяні, пише NBC News.

Кім Чжу Е з матір'ю вийшла у світ Фото: KCNA

Цікаво, але Кім Чен Ір і Кім Ір Сен не вважаються в Північній Кореї такими, що спочили в традиційному сенсі цього слова. Тому в офіційному повідомленні агентства KCNA йдеться про те, що "товариш Кім Чен Ин відвідав Зал Вічного Життя і передав новорічні привітання Великому Вождеві і Великому Генералу", так, нібито вони ще живі.

Зал Вічного Життя в мавзолеї Кумсусан

В останні три роки Чжу Е все частіше з'являється в державних ЗМІ, що підживлює припущення аналітиків і південнокорейської розвідки про те, що вона може стати лідером країни в четвертому поколінні.

Чон Сон Чан, віце-президент аналітичного центру "Інститут Седжон", розцінив першу появу Чжу Е в палаці Кумсусан як продуманий крок її батька напередодні майбутнього з'їзду правлячої партії, на якому може бути офіційно оформлено її призначення.

Кім Чен Ина також супроводжували його дружина Лі Соль Чжу і високопоставлені чиновники під час візиту 1 січня. На фотографіях, опублікованих державним інформаційним агентством KCNA, Чжу Е перебуває між своїми батьками в головному залі Палацу Сонця Кумсусан.

Палац Сонця Кумсусан, або мавзолей Кумсусан

Хон Мін, експерт з Північної Кореї, заявив, що Північна Корея створює образ "стабільної сім'ї" Кіма, показуючи його дружину і доньку разом з ним на важливих заходах.

Кім Чжу Е — що відомо про доньку Кім Чен Ина

Кім Чжу Е, яка, як вважають, народилася на початку 2010-х років. У вересні вона вирушила до Пекіна зі своїм батьком, здійснивши свою першу публічну поїздку за кордон.

Вважається, що їй близько 13 років. Про доньку Ина вперше згадав американський баскетболіст Денніс Родман після свого візиту до Північної Кореї в 2013 році, але воно не було підтверджено ні урядом Північної Кореї, ні південнокорейською розвідкою. Північнокорейські перебіжчики стверджували, що у неї два імені: Чжу Е і Ин Чжу.

Кім Чжу Е Фото: KCNA

Уперше вона з'явилася на публіці разом зі своїм батьком на запуску ракети у 2022 році. Державні ЗМІ спочатку називали її "коханою" і "дорогоцінною" донькою Кім Чен Ина, перш ніж додати прикметник "шановна", який зазвичай використовують для позначення найшанованіших членів північнокорейського суспільства, таких як сам Кім Чен Ин.

Про її матір відомо ще менше. Вона походить із сім'ї політичної еліти КНДР і навчалася в Китаї. Вона була відомою співачкою до заміжжя, але тепер це ретельно приховується. Також ЗМІ стверджують, що Лі Соль Чжу відвідала Південну Корею у 2005 році у складі північнокорейської команди чирлідерів під час чемпіонату Азії з легкої атлетики. Кажуть, що вона була серед 90 чирлідерів, які скандували "Ми єдині!". Повідомляється, що загалом у неї троє дітей, але на публіці з'являється тільки Чжу Е.

