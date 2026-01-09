На борту задержанного США танкера Bella-1 есть украинцы: в посольстве назвали их количество

7 января Береговая охрана США задержала российский танкер Bella-1, и, как заявили в посольстве Украины в США, на борту находятся украинские граждане. Сейчас дипломаты поддерживают постоянный контакт с американскими органами и Госдепартаментом для обеспечения консульского доступа к членам экипажа.

Как сообщает "Суспільне" со ссылкой на посолку Украины в США Ольгу Стефанишину, на борту задержанного танкера Bella-1 находятся 17 украинских граждан. Посольство координирует действия с американскими органами и Госдепартаментом для предоставления консульского доступа к экипажу. На борту второго задержанного танкера, M-Sophia, украинцев нет.

Кроме того, как рассказали источники в посольстве изданию "Европейская правда", 7 января Береговая охрана США задержала оба судна по подозрению в перевозке российской нефти в обход санкций. В посольстве Украины в США подчеркнули, что дальнейшие действия в отношении экипажа будут определяться после выяснения всех обстоятельств.

Відео дня

"Посольство держит ситуацию под контролем и принимает все необходимые меры для установления связи с украинскими гражданами", — отметили источники издания.

Ранее же, как говорится в публикации, российские СМИ писали, что на борту Bella-1 якобы находятся 20 украинцев, шесть граждан Грузии и двое россиян. Впрочем, в посольстве не уточнили, совпадает ли эта информация с официальными данными.

США захватили танкеры Bella-1 и Sophia: что об этом известно

Напомним, что 7 января стало известно о задержании США двух танкеров — Bella-1 и Sophia - из-за нарушения эмбарго на венесуэльскую нефть. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм подтвердил успешное проведение спецоперации и обнародовал кадры с места событий.

По его словам, Bella-1 задержали в северной части Атлантического океана, а Sophia — в Карибском бассейне. Оба танкера пытались зайти в порты Венесуэлы. Спецоперация, которую координировали Береговая охрана США, Министерство войны, Министерство юстиции и Госдепартамент, прошла без инцидентов и завершилась в течение нескольких часов.

На опубликованных кадрах видно, как вооруженные военные США поднимаются на палубу Bella-1 и занимают позиции вокруг рубки судна. Сопротивление со стороны экипажа не зафиксировано. Министр Ноэм подчеркнул, что операция является предупреждением для нарушителей санкций: "Они не скроются, даже если попытаются убежать".

Также Фокус писал, что экипажу судна "Bella 1", переименованного в "Marinera" под российским флагом, грозит судебное преследование за нарушение федерального закона США.

Кроме того, сообщалось, что в МИД РФ отреагировали на захват США нефтяного танкера "Marinera" и заявили, что следят за ситуацией и просят не мешать возвращению россиян домой.