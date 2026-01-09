На борту затриманого США танкера Bella-1 є українці: у посольстві назвали їхню кількість

7 січня Берегова охорона США затримала російський танкер Bella-1, і, як заявили у посольстві України в США, на борту перебувають українські громадяни. Наразі дипломати підтримують постійний контакт з американськими органами та Держдепартаментом для забезпечення консульського доступу до членів екіпажу.

Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на посолку України в США Ольгу Стефанішину, на борту затриманого танкера Bella-1 перебувають 17 українських громадян. Посольство координує дії з американськими органами та Держдепартаментом для надання консульського доступу до екіпажу. На борту другого затриманого танкера, M-Sophia, українців немає.

Крім того, як розповіли джерела у посольстві виданню "Європейська правда", 7 січня Берегова охорона США затримала обидва судна через підозру у перевезенні російської нафти в обхід санкцій. У посольстві України у США підкреслили, що подальші дії щодо екіпажу визначатимуться після з’ясування всіх обставин.

"Посольство тримає ситуацію під контролем та вживає всіх необхідних заходів для встановлення зв’язку з українськими громадянами", – зауважили джерела видання.

Раніше ж, як йдеться у публікації, російські ЗМІ писали, що на борту Bella-1 нібито перебувають 20 українців, шість громадян Грузії та двоє росіян. Втім у посольстві не уточнили, чи збігається ця інформація з офіційними даними.

США захопили танкери Bella-1 та Sophia: що про це відомо

Нагадаємо, що 7 січня стало відомо про затримання США двох танкерів — Bella-1 та Sophia — через порушення ембарго на венесуельську нафту. Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем підтвердив успішне проведення спецоперації та оприлюднив кадри з місця подій.

За його словами, Bella-1 затримали у північній частині Атлантичного океану, а Sophia — у Карибському басейні. Обидва танкери намагалися зайти у порти Венесуели. Спецоперація, яку координували Берегова охорона США, Міністерство війни, Міністерство юстиції та Держдепартамент, пройшла без інцидентів та завершилася протягом кількох годин.

На опублікованих кадрах видно, як озброєні військові США підіймаються на палубу Bella-1 і займають позиції навколо рубки судна. Спротив з боку екіпажу не зафіксовано. Міністр Ноем підкреслив, що операція є попередженням для порушників санкцій: "Вони не сховаються, навіть якщо спробують втекти".

Також Фокус писав, що екіпажу судна "Bella 1", перейменованого на "Marinera" під російським прапором, загрожує судове переслідування за порушення федерального закону США.

Крім того, повідомлялося, що у МЗС РФ відреагували на захоплення США нафтового танкера "Marinera" та заявили, що стежать за ситуацією та просять не заважати поверненню росіян додому.