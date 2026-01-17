"Придется смириться": Макрон пришел на работу в солнцезащитных очках (видео)

Президент Франции Эммануэль Макрон появился на работе в солнцезащитных очках. В Елисейском дворце отметили, что у лидера лишь лопнул сосуд в глазу, но все равно его лучше скрывать.

Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось появиться на работе в солнцезащитных очках посреди зимы. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Во время встречи в Елисейском дворце, посвященной институциональному будущему Новой Каледонии глава Франции извинился за свой необычный образ, сообщив, что ему из-за "небольшой проблемы" нужно будет носить некоторое время темные очки.

"Мне придется носить их некоторое время, поэтому вам придется смириться с этим", — пояснил присутствующим глава государства.

Что с глазом Макрона

Во время новогоднего обращения к Вооруженным силам страны Эммануэль Макрон появился с покрасневшим правым глазом. "Это лишь мелочь. Воспринимайте это как ссылку на "глаз тигра", — пошутил он.

Відео дня

Фото: скриншот

В Елисейском дворце проблему с глазом у главы государства объяснили лопнувшим сосудом. Впрочем, эта проблема не представляет угрозы для здоровья французского лидера.

Напомним, весной прошлого года журналисты сняли интересный эпизод на борту президентского самолета между президентом Франции и его женой Брижит Макрон. Со стороны могло показаться, что Эмманюэль Макрон получил пощечину от женщины.

Эксперт, который читает по губам, сделал вывод, что жена французского президента ударила своего мужа при выходе из самолета в Ханое, а потом еще и унизила его на глазах у камер и дипломатов.