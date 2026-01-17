"Доведеться змиритися": Макрон прийшов на роботу в сонцезахисних окулярах (відео)

Президент Франції Еммануель Макрон з'явився на роботі у сонцезахисних окулярах. У Єлисейському палаці зазначили, що у лідера лише лопнула судина в оці, але все одно його краще приховувати.

Президенту Франції Еммануелю Макрону довелося з'явитися на роботі в сонцезахисних окулярах посеред зими. Про це повідомляє видання Le Parisien.

Під час зустрічі в Єлисейському палаці, присвяченій інституційному майбутньому Нової Каледонії глава Франції перепросив за свій незвичний образ, повідомивши, що йому через "невелику проблему" потрібно буде носити певний час темні окуляри.

"Мені доведеться носити їх деякий час, тож вам доведеться змиритися з цим", – пояснив присутнім глава держави.

Що з оком Макрона

Під час новорічного звернення до Збройних сил країни Еммануель Макрон з'явився із почервонілим правим оком. "Це лише дрібниця. Сприймайте це як посилання на "око тигра", — пожартував він.

Фото: скріншот

У Єлисейському палаці проблему з оком у глави держави пояснили судиною, яка лопнула. Утім, ця проблема не становить загрози для здоров'я французького лідера.

