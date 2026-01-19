"Законы нарушаются": РФ может совершить что-то ужасное, чтобы поднять авторитет Путина в мире, — WP

Авторитет российского диктатора Владимира Путина внутри страны и за ее пределами падает, в частности, в глазах президента США Дональда Трампа, ключевых союзников Москвы и провоенного сообщества самой России.

Лжи Путина уже никто не верит, а особо радикальные круги в Кремле требуют решительных действий для восстановления авторитета РФ, пишет The Washington Post.

"Россия вынуждена совершить что-то ужасное, чтобы восстановить свою репутацию. Очень обидно, что мы вынуждены использовать такие аргументы. Но у нас нет выбора. В мире, подобном миру Трампа, имеют значение только жестокость, сила, массовое уничтожение", — заявил в комментарии ультраправый российский идеолог Александр Дугин.

Журналисты отметили, что нынешние действия администрации Дональда Трампа вызывают путаницу в российской внешней политике, которая исторически базировала свою силу на реакции на позицию США.

"Все законы нарушаются, и Путин сейчас находится в довольно странном положении. Я бы не сказал, что его отношения с Трампом являются приоритетом, он не готов пожертвовать ради этого всем, его приоритетом является достойное завершение этой войны", — отметил высокопоставленный чиновник Кремля.

В статье говорится, что хотя в 2025 году Путин лично подписал соглашения о стратегическом партнерстве с Венесуэлой и Ираном, он хранит молчание после шокирующего восхищения Трампом венесуэльского президента Николаса Мадуро, а также обещаний Вашингтона помочь иранским антиправительственным протестующим.

По мнению аналитиков, российский диктатор ограничен необходимостью поддерживать отношения с Трампом, даже когда американские войска захватили российский нефтяной танкер.

Кроме этого, неспособность Путина поддержать союзников в трудную минуту нанесла серьезный удар по проекции силы России за рубежом и ее авторитету на мировой арене.

"Россия выбирает ужасных, неэффективных партнеров, потому что никто другой не хочет дружить с ней. А когда эти режимы разрушаются, как мы видели в Сирии, Россия не в состоянии исправить ситуацию. ... Россия не может помочь этим режимам стать более эффективными или удовлетворить потребности их населения ... или помочь им принять значимые ответные меры против США", — пояснил директор Центра Карнеги "Россия-Евразия" Александр Габуев.

Он добавил, что тесные отношения России с Венесуэлой исторически были важным сигналом для Вашингтона о том, что Москва имеет плацдарм на "заднем дворе" Америки, так же как США имеют его в Украине.

"Венесуэла была символом глобального влияния России. Теперь вся эта риторика впечатляюще обернулась против Кремля", — отметил Габуев.

Журналисты отметили, что ослабление международной позиции РФ происходит на фоне растущего недовольства населения бесконечной войной, которая разрушила миф о силе и непобедимости России и может погрузить страну в еще больший экономический и социальный упадок.

В статье указывается, что хотя и трудно оценить общее общественное мнение и авторитет Путина в авторитарной среде со строгими законами о цензуре, российский политолог из Берлина Екатерина Шульман ссылаясь на недавние данные опроса общественного мнения, отмечает, что уровень пессимизма в российском обществе резко вырос в 2025 году.

"Мир сейчас является почти всеобщим желанием российского общества. С приходом администрации Трампа появилась волна надежды: наконец был виден конец войны, но эта надежда не оправдалась", — подчеркнула Шульман.

Она считает, что российское общество получило психологический удар. Поскольку нормальная политическая дискуссия невозможна, россияне не видят никакого решения или стратегии выхода, а только испытывают недовольство, тревогу и разочарование.

