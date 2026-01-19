"Закони порушуються": РФ може вчинити щось жахливе, щоб підняти авторитет Путіна у світі, — WP

Авторитет російського диктатора Володимира Путіна всередині країни та за її межами падає, зкорема, в очах президента США Дональда Трампа, ключових союзників Москви та провійськової спільноти самої Росії.

Брехні Путіна вже ніхто не вірить, а особливо радикальні кола у Кремлі вимагають рішучих дій для відновлення авторитету РФ, пише The Washington Post.

"Росія змушена вчинити щось жахливе, щоб відновити свою репутацію. Дуже прикро, що ми змушені використовувати такі аргументи. Але у нас немає вибору. У світі, подібному до світу Трампа, мають значення лише жорстокість, сила, масове знищення", — заявив у коментарі ультраправий російський ідеолог Олександр Дугін.

Журналісти зазначили, що теперішні дії адміністрації Дональда Трампа викликають плутанину в російській зовнішній політиці, яка історично базувала свою силу на реакції на позицію США.

"Всі закони порушуються, і Путін зараз перебуває в досить дивному становищі. Я б не сказав, що його відносини з Трампом є пріоритетом, він не готовий пожертвувати заради цього всім, його пріоритетом є гідне завершення цієї війни", — зазначив високопоставлений чиновник Кремля.

У статті йдеться, що хоча в 2025 році Путін особисто підписав угоди про стратегічне партнерство з Венесуелою та Іраном, він зберігає мовчання після шокуючого захоплення Трампом венесуельського президента Ніколаса Мадуро, а також обіцянок Вашингтона допомогти іранським антиурядовим протестувальникам.

На думку аналітиків, російський диктатор обмежений необхідністю підтримувати відносини з Трампом, навіть коли американські війська захопили російський нафтовий танкер.

Окрім цього, нездатність Путіна підтримати союзників у скрутну хвилину завдала серйозного удару по проєкції сили Росії за кордоном та її авторитету на світовій арені.

"Росія вибирає жахливих, неефективних партнерів, тому що ніхто інший не хоче дружити з нею. А коли ці режими руйнуються, як ми бачили в Сирії, Росія не в змозі виправити ситуацію. … Росія не може допомогти цим режимам стати більш ефективними або задовольнити потреби їхнього населення … або допомогти їм вжити значущих заходів у відповідь проти США", — пояснив директор Центру Карнегі "Росія-Євразія" Олександр Габуєв.

Він додав, що тісні відносини Росії з Венесуелою історично були важливим сигналом для Вашингтона про те, що Москва має плацдарм на "задньому дворі" Америки, так само як США мають його в Україні.

"Венесуела була символом глобального впливу Росії. Тепер уся ця риторика вражаюче обернулася проти Кремля", — зазначив Габуєв.

Журналісти зауважили, що послаблення міжнародної позиції РФ відбувається на тлі зростаючого невдоволення населення безкінечною війною, яка зруйнувала міф про силу і непереможність Росії та може занурити країну в ще більший економічний і соціальний занепад.

В статті вказується, що хоча й важко оцінити загальну громадську думку та авторитет Путіна в авторитарному середовищі з суворими законами про цензуру, російський політолог з Берліна Катерина Шульман посилаючись на нещодавні дані опитування громадської думки, зазначає, що рівень песимізму в російському суспільстві різко зріс в 2025 році.

"Мир зараз є майже загальним бажанням російського суспільства. З приходом адміністрації Трампа з'явилася хвиля надії: нарешті було видно кінець війни, але ця надія не виправдалася", — наголосила Шульман.

Вона вважає, що російське суспільство зазнало психологічного удару. Оскільки нормальна політична дискусія неможлива, росіяни не бачать жодного рішення чи стратегії виходу, а лише відчувають невдоволення, тривогу та розчарування.

